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США могут ввести санкции против предприятий Роскосмоса и Росатома

25.11.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ключевые организации "Роскосмоса" и "Росатома" впервые могут попасть под американские санкции, следует из чернового проекта соответствующего списка.

Речь о двух институтах, входящих в число ведущих организаций ядерного оружейного комплекса "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также двух организациях "Роскосмоса" - научном институте и производителе ракетно-космической техники, сообщает РИА Новости.

Ранее ни одно из предприятий и организаций атомной отрасли не подпадало под западные санкции. На организации "Роскосмоса" санкции также не распространялись. Единственным ограничением, которое было введено США ранее, стал запрет с 1 января 2023 года использовать российские ракеты для запуска спутников, которые могут использоваться в интересах Пентагона.

Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. В список также могут быть включены российские организации.

Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной и космической отраслях. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также будут сооружены еще два блока на Тяньваньской АЭС и два блока на АЭС "Сюйдапу". Россия поможет построить в Китае и реактор на быстрых нейтронах CFR-600.

Страны взаимодействуют по лунной программе, разработке ракетно-космической техники, ракетного двигателестроения и в области пилотируемых программ.

 
 
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Ключевые организации "Роскосмоса" и "Росатома" впервые могут попасть под американские санкции, следует из чернового проекта соответствующего списка.
 
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