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Компания в Лиде выпила 4,5 литра стеклоомывателя, два человека скончались

25.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два человека скончались и двое госпитализированы в Лиде после совместного распития спиртных напитков и стеклоомывателя, сообщили в Следственном комитете Беларуси в среду.

"Утром 25 ноября в милицию поступило сообщение о смерти двух человек в Лиде. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Установлено, что вечером 24 ноября 4 местных жителя распивали спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, хозяин дома из гаража принёс 4,5 литра стеклоомывающей жидкости. Они все выпили, после чего легли спать. Утром сожительница хозяина дома обнаружила тела мужчины и его матери без признаков жизни", - говорится в сообщении СК в Telegram.

"В настоящее время женщина и гость дома госпитализированы, им оказана медицинская помощь", - рассказали в комитете.

Там также отметили, что следователем проведён осмотр места происшествия, опрошены сожительница хозяина дома, гость и соседи, назначен ряд необходимых исследований. "Предположительная причина смерти местных жителей отравление", - проинформировали в СК.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в комитете.
 
 
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Два человека скончались и двое госпитализированы в Лиде после совместного распития спиртных напитков и стеклоомывателя, сообщили в Следственном комитете...
 
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