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Евразийский экономический форум в Минске отменен

25.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евразийский экономический форум, который планировалось провести в Минске во второй половине декабря, отменен, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕЭК, прошедшем в понедельник. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года", - сказала Малкина в среду во время онлайн-брифинга.

В октябре Малкина озвучила инициативу белорусской стороны провести Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске очно.

ЕАЭС как международная организация региональной экономической интеграции действует с 2015 года. В состав союза входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Молдова присоединилась к ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в мае 2018 года. Узбекистан заявил о заинтересованности получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.
 
Теги: Минск
 
 
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Евразийский экономический форум, который планировалось провести в Минске во второй половине декабря, отменен, сообщила помощник председателя коллегии...
 
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