







Алиевой стало плохо во время телефонного разговора, и женщина потеряла сознание. "Врачи полчаса боролись за её жизнь и пытались её реанимировать, однако ослабленный организм не справился", — добавляет пресс-служба.





Прощание с Марией Алиевой состоится 26 ноября с 10:00 до 11:00 в минском Доме скорби по адресу ул. Кулешова, 12.