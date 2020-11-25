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Умерла Мария Алиева, которую называют "одним из символов протестной Серебрянки"

25.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 ноября умерла участница протестов, член БСДП (Грамада) 67-летняя Мария Алиева. "В прошлом году она перенесла инсульт, однако не могла быть равнодушной к происходящему в стране, — пишет партийная пресс-служба. — ...Для новой волны она стала одним из символов протестной Серебрянки".



Алиевой стало плохо во время телефонного разговора, и женщина потеряла сознание. "Врачи полчаса боролись за её жизнь и пытались её реанимировать, однако ослабленный организм не справился", — добавляет пресс-служба.

Прощание с Марией Алиевой состоится 26 ноября с 10:00 до 11:00 в минском Доме скорби по адресу ул. Кулешова, 12.
 
 
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24 ноября умерла участница протестов, член БСДП (Грамада) 67-летняя Мария Алиева. "В прошлом году она перенесла инсульт, однако не могла быть равнодушной к...
 
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