|
Умерла Мария Алиева, которую называют "одним из символов протестной Серебрянки"
Источник материала: Партизан
24 ноября умерла участница протестов, член БСДП (Грамада) 67-летняя Мария Алиева. "В прошлом году она перенесла инсульт, однако не могла быть равнодушной к происходящему в стране, — пишет партийная пресс-служба. — ...Для новой волны она стала одним из символов протестной Серебрянки".
Алиевой стало плохо во время телефонного разговора, и женщина потеряла сознание. "Врачи полчаса боролись за её жизнь и пытались её реанимировать, однако ослабленный организм не справился", — добавляет пресс-служба.
Прощание с Марией Алиевой состоится 26 ноября с 10:00 до 11:00 в минском Доме скорби по адресу ул. Кулешова, 12.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 ноября умерла участница протестов, член БСДП (Грамада) 67-летняя Мария Алиева. "В прошлом году она перенесла инсульт, однако не могла быть равнодушной к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)