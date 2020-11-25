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Политолог: С возникновением Госсовета Путин окажется в роли мудрого патриарха
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог Валерий Соловей предположил, какую роль будет играть Госсовет, законопроект о котором Госдума одобрила во втором чтении.
Фото gazeta.ru
– Я полагаю, что этот орган должен быть похож одновременно на ЦК КПСС и Политбюро, – сказал политолог в эфире
Соловей предположил, что Путин может стать во главе Госсовета и пустить на пост президента своего преемника, который должен быть слабее него.
– Ну, вот эта модель Путин и Медведев, и Медведев — один из возможных преемников оказывается на президентском посту — это я рассказываю, как это может быть в теории, — то он может просуществовать на этом посту ровно до того момента, пока президент, уже ставший главой Госсовета, сохраняет свою дееспособность, – сказал политолог. – Путин остается в роли, которую ему сейчас отводят, и, возможно, он отводит себе сам — некого мудрого патриарха, который наблюдает из какого-то удаленного места, кельи за тем, что творят преемники.
Однако Соловей допустил, что этот сценарий может быть и не реализован, т.к. против него выступает ближайшее окружение Путина, не желающее делиться властью.
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Валерий Соловей предположил, какую роль будет играть Госсовет, законопроект о котором Госдума одобрила во втором чтении.
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