ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два человека погибли от отравления угарным газом на Любанщине

25.11.2020 15:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Любанском районе двое местных жителей погибли, предположительно, от отравления угарным газом.

Два человека погибли от отравления угарным газом на Любанщине

По сообщению пресс-службы МЧС, инцидент произошел 24 ноября в деревне Коммуна. В одном из домов были обнаружены тела 54-летнего мужчины и 60-летней пенсионерки.

Как предполагают спасатели, причиной могло стать отравление угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки печного дымохода.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Любанском районе двое местных жителей погибли, предположительно, от отравления угарным газом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика