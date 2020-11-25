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Два человека погибли от отравления угарным газом на Любанщине
Источник материала: Навiны
В Любанском районе двое местных жителей погибли, предположительно, от отравления угарным газом.
По сообщению пресс-службы МЧС, инцидент произошел 24 ноября в деревне Коммуна. В одном из домов были обнаружены тела 54-летнего мужчины и 60-летней пенсионерки.
Как предполагают спасатели, причиной могло стать отравление угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки печного дымохода.
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В Любанском районе двое местных жителей погибли, предположительно, от отравления угарным газом.
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