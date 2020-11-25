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Заместитель гендиректора «Коммунарки»: перед Новым годом цены никто не повышает

25.11.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня продукция минской кондитерской фабрики «Коммунарка» поставляется в 26 стран, но основные рынки сбыта — это Россия, Украина и Китай.

Заместитель гендиректора «Коммунарки»: перед Новым годом цены никто не повышает

«Объем экспорта в Россию занимает 88% в общем объеме поставок за рубеж. Но мы диверсифицируем рынки сбыта. Так, в этом году поставили продукцию в Ирак и Великобританию, в следующем году наметили увеличение поставок в Китай и начало экспорта в Корею», — рассказала журналистам заместитель генерального директора предприятия по коммерческим вопросам Светлана Гонтарева.

Она заметила, что рынок России хоть и открыт для белорусской продукции, но там высокая конкуренция.

«Возрастает и конкуренция с российской кондитерской продукцией на внутреннем рынке. Когда у них была цена низкая на сахар, это дало российским производителям фору по себестоимости продуктов, и на наш рынок пошли активные поставки. На сегодня у них цены на сахар поднялись, но на полках мы этого не видим, цены перед Новым годом никто не повышает. Скорее всего, цены на российскую продукцию пойдут вверх в начале следующего года», — прогнозирует Гонтарева.

Заместитель гендиректора «Коммунарки»: перед Новым годом цены никто не повышает

Заместитель гендиректора «Коммунарки»: перед Новым годом цены никто не повышает

Что касается китайского рынка, то «выйти на него довольно сложно». Требуется длительный период прохождения сертификации, изучения вкусовых предпочтений и ребрендинг упаковки.

«Мы начали работать на китайском рынке пять лет назад, но самые активные продажи пошли в прошлом году, когда была создана партнерская компания «Алеся». Если раньше мы ориентировались на продажу на рынках, то сейчас продаем продукцию через торговые сети. Кроме этого, для китайского рынка создается отдельная линейка продукции и упаковка с китайскими наименованиями», — рассказала Гонтарева.

Заместитель гендиректора «Коммунарки»: перед Новым годом цены никто не повышает

На рынке Украины «Коммунарка» вышла на рынок «в сегмент не самой дешевой продукции — известных конфетных брендов и шоколада с начинками». «За счет разумного соотношения цены и качества мы там неплохо себя чувствуем», — отметила Гонтарева.

По ее словам, все экспортные поставки рентабельные, отмечает БелаПАН.

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
 
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Сегодня продукция минской кондитерской фабрики «Коммунарка» поставляется в 26 стран, но основные рынки сбыта — это Россия, Украина и Китай.
 
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