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Жителя Витебска наказали двумя годами «химии» за оскорбление омоновца

25.11.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов, сообщает Генпрокуратура.

Жителя Витебска наказали двумя годами «химии» за оскорбление омоновца

По версии следствия, 40-летний мужчина 27 августа в одном из телеграм-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа и нецензурно высказался о его работе и личности.

Суд Первомайского района Витебска приговорил подозреваемого к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мужчина должен выплатить омоновцу 500 рублей компенсации.

 
Теги: Витебск
 
 
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Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов, сообщает Генпрокуратура.
 
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