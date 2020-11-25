Источник материала: Myfin

AMDG: Американские горки в выдаче. Резкий рост у Imarket.by и снижение у Amd.by

Банки



Отрицательная динамика наблюдается у двух участников ТОПа. БПС-Сбербанк теряет три позиции и спускается на 10-ю строчку (снижение видимости на 4%), а МТБанк выпадает из ТОП-10.

Банк БелВЭБ значительно прибавляет в сравнении с конкурентами (+4,3%). Рост по многим частотным запросам в Google позволяет шагнуть с 12-й на 9-ю строку.





Финансово-аналитические порталы

Bankibel.by и Benefit.by уже не в первый раз сменяют друг друга на 3-й и 4-й позиции: малейшие изменения у одного влияют на показатели другого.

Belfin.by не удается закрепится в ТОПе: потеряв 2,4% видимости, сайт выпадает на 11-ю строку.

Pomoshkredit.by, также один из лидеров десятки прошлого месяца, ныне снижается практически до нуля (с 3,37% до 0,08%) и перемещается с 9-й на 19-ю строку.

Вероятная причина этого выпадения из таблицы в том, что сайт в сентябре занимал высокие позиции в ТОП-10 Яндекса по самым частотным запросам, связанным с кредитами, и именно в этом поисковике произошли самые существенные изменения в выдаче.





Места в ТОП-10 за счет перемещений конкурентов вновь занимают Select.by и Bankchart.by.

Авто

Newmotors.by спускается с ТОПа на 12-ю позицию (-3,3%). Его место занимает новый участник Forsage.by: рост видимости по наиболее частотным запросам (с 8% до 13,9%) позволил переместиться с 11-й на 6-ю позицию.







Недвижимость

Категория сохраняет традиции стабильности: все участники остаются на прежних позициях. Незначительная динамика в плюс или минус не повлияла на перемещение сайтов внутри ТОПа.

Как и ранее, ТОП-3: Domovita.by (86,53%), Realt.by (85,71%), Re.kufar.by (78,18%).

Для Imarket.by рост видимости на 15% не только укрепил позиции в десятке лидеров, но и привел сайт на 4-е место. При этом 7745.by сместился на строку ниже.

Из-за значительного падения (на 12,4%) Amd.by опустился на 10-е место: яркий взлет в сентябре не нашел продолжения в октябре.

Динамика роста Holodilnik.by привела сайт на 9-ю строку.





Все крупные изменения в этом и других сегментах связаны с ростом или снижением позиций в Яндексе, которые влияют на общий показатель видимости.

За октябрь было зафиксировано одно крупное изменение выдачи в Яндексе.

Электроника

ВНИМАНИЕ: В октябре пересмотрен рейтинг: в выборку добавлены новые запросы по девайсам, гаджетам, электронному транспорту.

В пятерку лучших, как и прежде, входит 21vek.by, 5element.by, Sila.by, Imarket.by и 7745.by.

С новыми запросами проявил себяMydevice.by (интернет-магазин приставок и аксессуаров к ним), Girominsk.by и Smartbalance.by (магазины электротранспорта и гаджетов), а также 24shop.by (универсальный интернет-магазин).





Сантехника

Большинство участников увеличило видимость в поисковых системах. Несмотря на это, Keramin.by опустился на строку ниже, а заметный рост Oma.by на 3,3% позволил только не потерять занимаемое место.



Imarket.by неожиданно врывается в ТОП-10: с 19-й сразу на 9-ю строку.

Динамика роста напоминает сентябрьский пример Amd.by, однако в октябре второй выпадает из ТОПа: с 10-й на 24-ю строку.

Причина прежняя – снижение позиций в Яндексе.





Садовая техника





Imarket.by и в этой категории заставил волноваться конкурентов: большой скачок видимости (+6,8%) позволил переместиться с 20-й на 9-ю позицию, вытеснив 5element.by. Прежний участник ТОП-10 вновь оказался за его пределами, лишь незначительно потеряв 0,27% видимости.





Туризм

Souftour.by потерял 15% своей видимости и пальму первенства сентябрьского рейтинга. Peopletravel.by, новый лидер, наоборот, прибавил 15%, переместившись с 4-го места.



Причина снижения первого и роста второго – изменение позиций в Яндексе.

Goldentravel.by, который долгое время находился на границе ТОП-10, в октябре занял десятую позицию (+1%).

Мебель

Imarket.by продвинулся c 13-й на 3-ю позицию, оттеснив ниже Mebelblizko.by и 7745.by. Здесь, как и в других случаях, рост запросов в Яндексе сделал Imarket.by одним из лидеров категории в октябре.



Aksamit.by и Mersi.by вернулись после большой паузы в десятку (на 8-ю и 10-ю строки), укрепив свои показатели видимости.

Amd.by потерял 4,9% и переместился за пределы ТОП-10.





Мобильные телефоны

Октябрьские изменения пошатнули стабильность в категории.



5element.by впервые поднялся на 1-ю строку. Прежний лидер – 21vek.by – оказался на 2-й позиции.

Отмечается рост видимости в ТОП-3 по многим частотным запросам.





Imarket.by прорвался с 17-й на 10-ю строку и, так же как и в других категориях, показал значительный рост за счет Яндекса.

Прежний постоянный участник ТОП-10 I-store.by, потеряв 2% видимости, опустился с 9-й на 11-ю позицию.

Об исследовании

Видимость сайта ― это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя ― наиболее оптимальный способ отслеживания результатов продвижения.

Более подробно ознакомиться с методологией исследований, а также со статистикой видимости сайтов за другие месяцы можно здесь.

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