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Доллар пошел в рост. Теперь нужно «держаться»

25.11.2020 15:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар пошел в рост. Теперь нужно «держаться»
Иллюстративное фото
Похоже, эпоха «дешевого доллара» подошла к концу. Налоговый период на излете, нефть может в любой момент рухнуть, и все это вместе с другими факторами легко низвергнет курс рубля вниз. Что происходит на рынках, и к чему следует готовиться?

Зависимость белорусского рубля от российского никуда не исчезла, а в РФ 25 ноября — последний день налогового периода, после которого массовые поступления валюты на российский рынок сойдут на нет.

И российский рубль попадет в прежнюю зависимость от цен на нефть, которые сегодня крайне нестабильны. К примеру, в данный момент они находятся у максимумов и легко могут пойти вниз.

Между тем, 25 ноября Банк России немного снизил курсы валют на 26 ноября:

- доллар подешевел на 34,19 копейки, до 75,4727 RUB;

- евро стал дешевле менее чем на 1 российскую копейку, снижение до 89,888 рубля.

Однако в Беларуси все три основные валюты - доллар, евро и российский рубль - 25 ноября снова подорожали.

Прогноз по стоимости доллара до конца этой недели. В России 76,5-77 RUB, в Беларуси 2,6-2,62 BYN


Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 ноября выглядят следующим образом:

- курс доллара увеличился на 0,0052 (+0,20%), до 2,5600 белорусского рубля;

- евро вырос на 0,0143 (+0,47%), до 3,0438 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0209 (+0,62%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3894 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси все три основные валюты 25 ноября снова подорожали.
 
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