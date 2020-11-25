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«Таракан» в своем бункере забыл, что Москва его совершенно не поддерживает

25.11.2020 15:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Таракан» в своем бункере забыл, что Москва его совершенно не поддерживает

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  • 25.11.2020, 15:04
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«Таракан» в своем бункере забыл, что Москва его совершенно не поддерживает
Фото: ТАСС

Российский политолог прокомментировал бред узурпатора.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что Александр Лукашенко снова сменил риторику.

– Сначала он, выступая на заводе «Гомсельмаш», заявил, что он категорически против приватизации белорусских предприятий российским капиталом, причем сделал это, как всегда, в довольно развязной манере, – сказал Белковский в эфире «Эха Москвы». – А потом еще и анонсировал повышение тарифов на перекачку нефти через Беларусь.

То есть Лукашенко, видимо, недоволен тем, как Москва его поддерживает. Он, наверное, закопавшись там в своем Дворце Независимости, в резиденции в Дроздах и так далее, в той своей параллельной альтернативной реальности, в которой он живет уже достаточно давно, в том самом ментальном бункере, где он находится, забыл, что Москва его совершенно не поддерживает.

Нет-нет. Москва его поддерживает только в том смысле, что Владимир Путин не хочет победы революции и не хочет, чтобы президентом стала Светлана Тихановская, которая в его сознании полностью ассоциируется с Западом, с Соединенными Штатами Америки и, соответственно, с Польшей и Литвой… Он хочет какого-то компромиссного сценария, при котором Лукашенко бы ушел и уступил дорогу новому поколению политиков…

Лукашенко понимает опасность именно такого сценария, потому что он реалистичен, реализуем. Именно поэтому вдруг неожиданно разразилась история о том, что нога российского капитала не должна ступить на белорусскую землю. Но тем самым он все больше загоняет себя в ловушку.

По мнению Белковского, 2021 год станет последним в политической карьере узурпатора.

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Российский политолог прокомментировал бред узурпатора.
 
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