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Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН
Источник материала: Хартия'97
Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН
Каждый ответит по закону.
Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк написал текст «О карателях». В нем он рассуждает об ответственности силовиков, которые жестоко избивали и пытали белорусов, сообщает
Позняк уверен, что ОМОН признают террористической организацией.
«Принадлежность к ОМОНу влечет коллективную ответственность. Будут арестованы все участники этого формирования. Но подход суда будет на уровне закона, индивидуальный. Приговор получат за преступления, которые будут доказаны», — пишет Зенон Позняк.
Также Зенон Позняк упоминает в тексте 30 бойцов из военного спецназа, которые, по сообщениям в СМИ, также участвовали в разгонах мирных протестов в Минске. Он считает, что и они попадут под суд.
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Каждый ответит по закону.
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