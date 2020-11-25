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Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН

25.11.2020 15:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН

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  • 25.11.2020, 14:45
  • 7,686
Зенон Позняк: Будут арестованы все сотрудники ОМОН
Зенон Позняк

Каждый ответит по закону.

Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк написал текст «О карателях». В нем он рассуждает об ответственности силовиков, которые жестоко избивали и пытали белорусов, сообщает «Радыё Рацыя».

Позняк уверен, что ОМОН признают террористической организацией.

«Принадлежность к ОМОНу влечет коллективную ответственность. Будут арестованы все участники этого формирования. Но подход суда будет на уровне закона, индивидуальный. Приговор получат за преступления, которые будут доказаны», — пишет Зенон Позняк.

Также Зенон Позняк упоминает в тексте 30 бойцов из военного спецназа, которые, по сообщениям в СМИ, также участвовали в разгонах мирных протестов в Минске. Он считает, что и они попадут под суд.

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Теги: Минск
 
 
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