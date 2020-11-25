Источник материала: Хартия'97

Вадим Иосуб: Отключение от SWIFT нанесет мощнейший удар по режиму 5 25.11.2020, 14:22

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Вадим Иосуб

Белорусские власти только тем и занимаются, что «стреляют» себе в ногу или в голову.

Сейчас происходит обсуждение западных санкций в отношение режима Лукашенко — уже действующих и только обсуждаемых. Звучат самые серьезные предложения. Отключить, например, банковскую систему нашей страны от SWIFT.

Насколько это реально и возможно ли вообще, отвечает старший аналитик кампании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, пишут «Свободные новости плюс» .

— О том, что система SWIFT помогает банкам одной страны перевести деньги в банки другой, знают очень многие белорусы, но что конкретно для нас означает ее отсутствие?

— Прежде всего, невозможность отправки и получения международных платежей в иностранных валютах — долларах и евро. То есть никто не сможет отправить деньги, никто не сможет их получить. Безусловно, это очень сильный удар по режиму.

Это мощнейший удар по всей экономике. Все белорусские импортеры, которые хотят что-то купить за границей, сделать этого не смогут. А экспортеры ничего не смогут продать в другие страны.

Сразу же оговорюсь, скорее всего, подобный запрет не затронет расчеты с Россией, если они будут производиться в российских рублях. При желании здесь можно создать свою систему банковских расчетов. Если россияне захотят так рассчитываться, то рубль может быть и белорусским. В чем лично я очень сильно сомневаюсь…

— Были в истории прецеденты отключения стран от SWIFT?

— Да, были.

В свое время от системы SWIFT были отключены банки Северной Кореи и частично банки Ирана. В обоих случаях это была реакция на создание (или угрозу создания) оружия массового поражения и финансирование терроризма.

Вопрос отключения всплывал и обсуждался в отношении России. После Крыма и Донецка с Луганском. Но тогда западные страны так и не решились что-то реальное сделать.

Исходя из данных прецедентов, кажется маловероятным, что это будет применено и к Беларуси.

— В принятых санкциях звучит фраза об аресте зарубежных счетов конкретных лиц. Насколько реальна эта угроза? Есть что арестовывать?

— Вообще, это стандартная процедура персональных санкций. Вместе с запретом на въезд всегда идет арест счетов, если эти счета будут обнаружены. Скорее всего, у тех, кто попадает в санкционный список, таких счетов нет. По крайней мере, если мы говорим о каких-то силовиках, руководителях правоохранительных органов.

Теоретически они могли бы быть у приближенных к власти бизнесменов, но, по-моему, под персональные санкции они еще не попали. Думаю, так называемые «кошельки режима», опасаясь этих самых санкций (если у них счета и были), давно всё попереводили и ликвидировали. Лично я не слышал, чтобы у кого-то из попавших под персональные санкции белорусов что-то обнаружили и арестовали.

— Не является ли самострелом то, что власти арестовывают или списывают деньги со счетов тех, кому помогают различные фонды? Можно ли эту глупость как-то оправдать?

— На мой взгляд, последние полгода белорусские власти только тем и занимаются, что «стреляют» себе в ногу или в голову. Это не в первый и, боюсь, не в последний раз. О правовом дефолте говорят все вокруг. Властями не соблюдается не только международное право, но игнорируются и белорусские законы. В том числе и право собственности.

Деньги, переведенные на счет, принадлежат владельцу этого счета. В Беларуси лишить их может только суд. По факту же деньги забирают не в результате приговора суда, а просто после какого-то указания.

У банков, которые исполняют арест средств, нет никакого выбора. Получая такие указания от правоохранителей, они не могут проверять их законность и обоснованность. Они должны исполнять.

Поэтому винить банки, наверное, нельзя. Виноваты те, кто эти письма сочиняет и отправляет банкирам.

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