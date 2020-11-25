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Старый вирус: для чего нужно знать свой ВИЧ-статус
25.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Больше 22 тысяч жителей Беларуси имеют положительный ВИЧ-статус, об этом рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.
За десять месяцев этого года было выявлено 1222 новых случаев заболевания ВИЧ. В пересчете на 100 тысяч населения этот показатель в 1,4 раза ниже, чем за аналогичный период годом ранее.
"По состоянию на 01.11.2020 в Республике Беларусь проживает 22 792 человека с ВИЧ-положительным статусом", - рассказали в центре.
Половой путь - основной, но не единственный способ передачи вируса, в более чем 15% случаев заражение произошло парентеральным путем. В данном случае речь может идти как о введении инфицированных наркотических средств, использовании нестерильных игл, так и о переливании зараженной крови или использовании необеззараженных инструментов для гигиенических процедур.
К концу года Беларусь ставит перед собой задачу достичь ситуации, при которой:
Это необходимо потом, что чем быстрее люди узнают свой ВИЧ-статус, тем быстрее они начнут принимать лекарства, а значит, уровень вируса в крови будет неопределяемым и не будет передаваться дальше.
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Беларусь постарается сделать так, чтобы к концу года 90% людей с ВИЧ знали свой статус. Чем быстрее человек узнает его, тем быстрее сможет начать принимать препараты.
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