"Пора изменить дорогу": SOBOL уходит с телевидения и уезжает в Москву

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Десять лет работал на телеке, это была лучшая работа, но, к сожалению или к радости, придется изменить свою дорогу, и эта еще более радужная, потому что всю жизнь занимался музыкой и сейчас моя профессия будет непосредственно связана с этим", ― говорит о предстоящем отъезде в Москву собеседник Sputnik.

В Москве он будет уже 5-го декабря, по условиям контракта, займется написанием песен для артистов. Надеется там задержаться, но ― с периодическими наездами в Минск, где остается супруга с детьми. Хотя "в Москве много таких деятелей, как я, нужно доказывать, посмотрим, как пойдет", признает Соболь.

"У нас будет саунд-хаус, будет команда. Я с собой забираю двоих своих Вовчика и Димасика. Дима ― человек, который написал альбом Elvira T, Fedukу, Meriem, очень много кому писал, и он пишет музыку, которую я исполняю, а Вовчик ― это талантливый звукач, саунд-дизайнер" ,― рассказывает Соболь.

Об артистах, с которым предстоит работать, говорит туманно ― "намечены звезды первого эшелона". Кстати, нынешний продюсер музыканта Татьяна Тур работала с Дакотой, с Полиной Гагариной на "Евровидении 2015", продюсировала концерты и туры Стаса Михайлова.

"Звонит мне мой продюсер и говорит: "Ты там можешь что-нибудь для Гриши написать?" Я говорю: "Какому Грише?". Ну Лепсу, причем она так сказала, как будто я его всю жизнь видел, вот заходил на кухню только что. Она говорит: "А почему нет? Ты детям за месяц смог 12 песен написать, а ему не сможешь?" ― рассказывает Соболь.

При этом музыкант признается в том, что новый материал сейчас стало писать тяжело, и грядущий отъезд в Москву поможет переключиться на творчество от событий, которые происходят сейчас в Беларуси.

"Почему я не могу сейчас писать музыку – потому что захожу в Instagram и все, что вижу, все новостные паблики показывают, что происходит у нас. У меня пока еще, к сожалению, не сформировалось абсолютно четкое мнение, что происходит. Точно могу сказать, что я против того, чтобы избивали людей, а что касается политики, я туда не лезу", ― рассуждает Соболь.

11 декабря выйдет новый трек Сергея Соболя под названием "Розовые розы", специально для радио Sputnik он впервые исполняет премьеру публично прямо в студии.

Также в беседе ― подробности летней поездки на спецпроект в Сочи, знакомство с продюсером Татьяной Тур и некоторые нюансы заключенного с музыкантом контракта. Подробности в видеотрансляции .

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