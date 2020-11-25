«Ему хватит сил». Саша Василевич пробудет в тюрьме ещё минимум месяц

Источник материала: KYKY

Наш соучредитель, владелец агентства Vondel/Hepta Саша Василевич находится в тюрьме почти три месяца. Сегодня стало известно, что он не выйдет из заключения еще минимум месяц. Об этом в своем фейсбук рассказала жена Саши, руководитель агентства Red Graphic Надя Зеленкова.

«Саше продлили заключение под стражей еще на месяц. Это очень удобно, когда человека, ни в чем не виновного, представившего все сведения, которые необходимы следствию для признания невиновности, продолжают держать в тюрьме. Можно ходить к нему и шантажировать: «Признавай вину или просидишь здесь 18 месяцев, потом еще минимум 3 месяца суда, а суд потом признает тебя виновным, потому что ты сам знаешь, какой у нас суд». И это единственная правда ситуации: Саша сидит, чтобы можно было продолжать его шантажировать. И при этом все фантазии обвинения про мифические ущербы не надо доказывать, ведь можно просто арестовывать деньги на счетах.

Судьи (ах да, у Саши был суд в понедельник по обжалованию меры пресечения) никак не влияют на дело. Адвокатские действия — головой о стену. Ведь это не сложно подписывать бумажки про продление.

Саша сидит в камере на 12 человек, где у людей воспаляются от холода суставы. Куда посылки доходят теперь за неделю-полторы, попадание книги – праздник! И мы все заложники ситуации, потому что всё, что мы делаем, говорим, пишем может быть использовано против него.

Я верю, что Саше хватит сил пережить заключение.

И я буду продолжать быть розовым единорогом, верящим в справедливость в мире, которая обязательно наступит и в отдельно взятой судьбе человека, с которым я не расставалась последние 19 лет».

Что случилось с Василевичем: краткая хроника

• 27 августа в офис Vondel/Hepta пришли из ДФР. В тот же день сотрудники этого ведомства устроили обыски в доме самого Василевича, в доме директора KYKY Саши Романовой, в галерее «Ў» и домах галеристов, в офисе агентства Red Graphic, которым руководит жена Саши Надя Зеленкова. Саша, Надя, руководители Vondel/Hepta и галеристы побывали на допросе. В итоге с допросов в ДФР вышли все, кроме Василевича.

• 28 августа стало известно, что для Саши избрали меру пресечения – заключение под стражу. Спустя еще несколько дней счет компании «Минт-Медиа», которая издает KYKY и The Village Беларусь, был арестован по решению ДФР.

• 4 сентября Василевичу предъявили обвинение. Мера пресечения осталась та же – его оставили в СИЗО на Володарского.

Тогда же, 4 сентября, стало известно, что уголовное дело возбудили и против Нади – на сегодняшний день она подозреваемая. Надя на данный момент на 7 месяце беременности.

• 9 сентября правозащитники признали Сашу политическим заключенным.

• 27 сентября суд продлил заключение под стражей для Саши еще на месяц. Тогда Надя написала: «Саша пачувае сабе выдатна, так па тэлевізары паказвалі. І мы тут усё таксама ў найлепшым стане, што б з намі не адбывалася. Бо любоў мацней за нянавісць і ў тысячы разоў магутней за страх. І яна ў нас ёсць. І то ўзаемна, ўзаемна, ўзаемна!»

• 10 октября Саша присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ, куда пригласили также Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других политзаключенных.

• 29 октября стало известно, что один из культурных проектов Саши закрывается. Речь про галерею современного искусства «Ў» и «Ў-бар».

• Редакция знает, что Саша много читает и много отжимается (по крайней мере, он так пишет). Иногда он устраивает сокамерникам лекции о том, как в новой Беларуси нужно развивать сельское хозяйство или креативную экономику. Беспокоится за судьбу протеста, своих коллег и близких. Передает привет всем и радуется письмам и открыткам.

Написать Саше можно по адресу:

Василевичу Александру Анатольевичу

Следственный изолятор #1

Володарского, 2

220030, Минск.

