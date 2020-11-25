В Минске проходит закрытое заседание о не работавшем в августе интернете. Ответчик - А1

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 25 ноября, в суде Центрального района Минска проходит основное судебное заседание по делу, связанному с ограничениями использования мобильного интернета в августе этого года. Несколько абонентов А1 подали исковое заявление на оператора — они недовольны размером компенсаций, которые получили от компании.





Судебное заседание началось днем. Судья — Ольга Полоневич, интересы А1 представляет юрисконсульт, а также начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Николай Бределев.

Суд отказал в вызове технического специалиста в качестве свидетеля, а также в получении от А1 и «вышестоящего оператора» агрегированных данных по внутреннему и внешнему трафику истцов за несколько периодов времени в июне, июле и августе.

В итоге суд удовлетворил ходатайство ответчика (то есть А1) — нынешнее судебное заседание проходит в закрытом режиме. Причина — возможное раскрытие в ходе заседания «материалов, представляющих коммерческую тайну, а также информации ограниченного распространения».

В чем суть дела

Адвокат Сергей Зикрацкий, представляющий интересы истцов, отсутствует по личным причинам. Но ранее он пояснял , что в иске идет речь об ограничении в использовании мобильного интернета от А1 с 9 по 11 августа этого года.

Суть спора заключается в том, что компания предоставила компенсацию абонентам по итогам событий в указанные даты. Но это, по мнению обратившихся c иском, — только частичная компенсация абонентской платы. Истцы требуют уменьшить стоимость услуг за этот период в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса, поскольку «услуга электросвязи оказана оператором ненадлежащим образом».

Кроме того, они хотят получить компенсацию морального вреда в размере 100 рублей каждому, а также взыскания с ответчика, а именно, А1, стоимости компенсационных расходов на оказание юридической помощи адвокатами по подготовке заявления.

В ходе предварительного заседания в октябре суд поддержал ходатайства адвоката, в котором он попросил обязать ответчика предоставить по каждому из абонентов размер их ежедневной абонентской платы в прошедшем августе, размер включенного в абонентскую плату интернет-трафика, а также размер начисленной абонентам компенсации за ненадлежащее оказание услуг с 9 по 11 августа, а также предоставить объяснение по причине непредоставления услуг.

Что произошло с 9 по 11 августа

С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи у множества телеком-операторов. Министерство связи и информатизации рекомендовало операторам «рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы в установленном порядке».

Представители А1 12 августа заявили : «В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по не зависящим от компании причинам руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения — физическим и юридическим лицам — за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно в соответствии с алгоритмом ».

Абонентам мобильной связи, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, размер компенсаций определялся в зависимости от того, какой именно объем трафика включен в их абонентскую плату. Так, размер компенсации составлял от 30% до 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за каждый день отсутствия сервиса. Судя по сообщению оператора, компенсацию в 100% давали только тем абонентам, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик.