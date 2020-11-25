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В Минске проходит закрытое заседание о не работавшем в августе интернете. Ответчик - А1
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 25 ноября, в суде Центрального района Минска проходит основное судебное заседание по делу, связанному с ограничениями использования мобильного интернета в августе этого года. Несколько абонентов А1 подали исковое заявление на оператора — они недовольны размером компенсаций, которые получили от компании.
Судебное заседание началось днем. Судья — Ольга Полоневич, интересы А1 представляет юрисконсульт, а также начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Николай Бределев.
Суд отказал в вызове технического специалиста в качестве свидетеля, а также в получении от А1 и «вышестоящего оператора» агрегированных данных по внутреннему и внешнему трафику истцов за несколько периодов времени в июне, июле и августе.
В итоге суд удовлетворил ходатайство ответчика (то есть А1) — нынешнее судебное заседание проходит в закрытом режиме. Причина — возможное раскрытие в ходе заседания «материалов, представляющих коммерческую тайну, а также информации ограниченного распространения».
В чем суть дела
Адвокат Сергей Зикрацкий, представляющий интересы истцов, отсутствует по личным причинам. Но ранее он
Суть спора заключается в том, что компания предоставила компенсацию абонентам по итогам событий в указанные даты. Но это, по мнению обратившихся c иском, — только частичная компенсация абонентской платы. Истцы требуют уменьшить стоимость услуг за этот период в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса, поскольку «услуга электросвязи оказана оператором ненадлежащим образом».
Кроме того, они хотят получить компенсацию морального вреда в размере 100 рублей каждому, а также взыскания с ответчика, а именно, А1, стоимости компенсационных расходов на оказание юридической помощи адвокатами по подготовке заявления.
В ходе
Что произошло с 9 по 11 августа
С 9 по 11 августа в Беларуси
Представители А1 12 августа
Абонентам мобильной связи, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, размер компенсаций определялся в зависимости от того, какой именно объем трафика включен в их абонентскую плату. Так, размер компенсации составлял от 30% до 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за каждый день отсутствия сервиса. Судя по сообщению оператора, компенсацию в 100% давали только тем абонентам, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик.
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Нынешнее судебное заседание проходит в закрытом режиме.
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