На свидетеля по делу избитого ОМОНом таксиста в Гродно также завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжаются судебные заседания по уголовному делу в отношении местного таксиста Алексея Лапы, которого обвиняют по ст. 364 УК (Насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника ОВД). Пострадавшие — два сотрудника ОМОНа — Артем Логиш и Дмитрий Конон. Также выяснилось, что на друга таксиста и свидетеля по делу — Игоря Лозовика, который находился в машине вместе с Алексеем, также завели уголовное дело по данной статье. Первый допрос по делу прошел только 13 ноября, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: TUT.BY

24 ноября по делу Алексея Лапы в суде продолжились разбирательства.

Напомним, 11 августа Алексей вместе с друзьями приехал на парковку около супермаркета «Алми» на улице Советских Пограничников в Гродно. Тогда в Беларуси, напомним, не было интернета, заказов у таксиста особо не было — он работал в службе такси «Максим» на своем автомобиле, — поэтому молодой человек решил вместе с товарищами покататься по городу.

Когда компания выезжала со стоянки возле магазина, кто-то стал бить сзади по машине, слева от автомобиля также находился какой-то человек. Мужчина вспоминал, что на улице уже было темно, разглядеть, кто стоит рядом с его машиной, он не мог.

Таксист говорил, что за несколько секунд кем-то было сделано примерно пять ударов по машине. В итоге Алексей уехал с парковки, но машину задержали силовики около площади Декабристов, водителя и его пассажиров вытащили из автомобиля. Алексей был избит и попал в больницу. Оперировали гродненца в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. В заключительном диагнозе — перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы.

Однако именно в отношении него было возбуждено уголовное дело. Судебные заседания по данному делу идут с 5 ноября. 24 ноября были опрошены свидетели — сотрудники ОМОНа: командир роты Дмитрий Рахунок. Его свидетельства, сообщают правозащитники, достаточно противоречивые, на это обратил внимание суда адвокат. Также он рассказал, что именно обвиняемому были нанесены многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговая. Все побои были зафиксированы. При этом таксисту делали операцию, держа его в наручниках и в присутствии конвоя. Протокол освидетельствования потерпевшего милиционера Конона был написан следователем Станишевским неразборчиво. Сам же следователь в суд не явился. Прокурор предложил отправить документ обратно в СК на доработку, чтобы можно было прочитать, что же в нем написано. Судья предложение поддержал.

Также были просмотрены видеоматериалы дела. Адвокат ходатайствовал, чтобы суд затребовал материалы по административным делам трех пассажиров, которые в тот вечер были в машине Алексея Лапы. Двое из них были также сильно избиты и госпитализированы. Ходатайство судья удовлетворил.

Также стало известно, что на одного из пассажиров такси — Игоря Лозовика — еще 20 октября было заведено уголовное дело по статье 364 УК РБ. Но первый допрос по делу состоялся только 13 ноября.