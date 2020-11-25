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Toyota обновила седан Camry для европейского рынка

25.11.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К 2021 году компания Toyota провела обновление седана Camry, который на рынок Западной Европы вернулся в 2018 году, причем только в виде гибридной версии.


От дореформенного варианта Camry Hybrid отличается подправленной передней частью с измененной решеткой радиатора в бампере и с C-образными хромированными элементами по бокам. Также седан получил 17- и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски нового дизайна и новый серый «металлик» Deep Metal Grey.



В салоне Camry переработаны передняя панель и центральная консоль, над которой возвышается 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиасистемы. Изменился перечень отделочных материалов, доступен модернизированный и дополненный новыми функциями комплекс систем безопасности Safety Sense с улучшенными датчиками для распознавания пешеходов и велосипедистов.


Как и прежде, европейская Camry Hybrid доступна с 218-сильной установкой, состоящей из 2,5-литрового атмосферного мотора, электродвигателя и вариатора. У местных дилеров обновленный седан появится в ближайшее время, а вот модернизации Camry для нашего рынка, выпускаемой на предприятии в Санкт-Петербурге, по всей видимости, ждать придется еще долго.

 
 
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К 2021 году компания Toyota провела обновление седана Camry, который на рынок Западной Европы вернулся в 2018 году, причем только в виде гибридной версии.
 
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