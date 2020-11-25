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Журналисту из Могилева удалось возобновить расследование уголовного дела об избиении

25.11.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Журналисту из Могилева Владимиру Лапцевичу удалось добиться отмены решение об отказе в возбуждении уголовного дела об избиениях, вынесенного старшим следователем Могилевского межрайонного управления Следственного комитета по Могилевской области А.Медведевой.

Решение Медведевой было отменено 20 ноября после обращения журналиста в прокуратуру Могилева. Об этом говорится в официальном письме за подписью и.о. прокурора Могилева, сообщает БАЖ.

«Установлено, что проверка материалов была неполной. Не все обстоятельства произошедшего выяснены, в связи с чем процессуальное решение вынесено поспешно», - написал прокурор.

Далее сообщается, что материалы расследования следователя Медведевой были отправлены в Могилевское межрайонное управление МВД для дополнительной проверки в соответствии с письменным указанием прокуратуры Могилева.

Лапцевич был задержан 5 августа в здании Ленинского РОВД Могилёва, куда он приехал узнать о судьбе другого задержанного могилёвского журналиста Александра Буракова.

В Ленинском РОВД сотрудники правоохранительных органов надели на журналиста наручники и применили физическое насилие: ударили его головой об стол и пол. Полиция также пригрозила Лапцевичу "ласточкой" (метод физических и психологических пыток).

Позже журналисту было предъявлено обвинение в неповиновении сотрудникам милиции. 7 августа Ленинский районный суд Могилёва арестовал Владимира Лапцевича на 12 суток.

Лапцевич требует наказания сотрудников милиции, которые применили физическую силу и избили его.

Телесные повреждения, нанесенные журналисту 5 августа во время пребывания в Ленинском РОВД Могилева, подтверждены судебно-медицинской экспертизой.

 
Теги: Могилев
 
 
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Журналисту из Могилева Владимиру Лапцевичу удалось добиться отмены решение об отказе в возбуждении уголовного дела об избиениях, вынесенного старшим...
 
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