ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Главную" елку Минска сделают красно-зеленой. И поставят охранять ОМОН?

25.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Начальница отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова показала, как будет выглядеть главная елка Минска на Октябрьской площади.

Как и в прошлом году, елка будет с пиксельной подсветкой. Если судить по показанным макетам, вечерами подсветка будет гореть красно-зеленым, в цвета государственного флага.



При этом, напомним, в стране с августа идут массовые протесты, которые вряд ли "сдуются" к Новому году, несмотря на объявленный правящим режимом терррор против народа и паталогическую войну в бело-красно-белыми флагами.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальница отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова показала, как будет выглядеть главная елка Минска на Октябрьской площади.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ему хватит сил». Саша Василевич пробудет в тюрьме ещё минимум месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика