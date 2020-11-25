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5 способов повысить свой метаболизм

25.11.2020 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

5 способов повысить свой метаболизм
Иллюстративное фото
Независимо от того, какой диеты вы придерживаетесь, если вы не едите правильные продукты для вашего тела, будет трудно, если не невозможно, достичь целей по снижению веса.

“Мы можем есть здоровую пищу, но в количествах и пропорциях, которые не поддерживают наши цели — и даже могут негативно повлиять на наш метаболизм”, – говорит Джессика Кординг, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук, Newsmax.


Метаболизм – это мера того, сколько именно энергии (калорий) требуется вашему организму для выполнения основных ежедневных функций, таких как поддержание сердцебиения и переваривание кишечника. В зависимости от возраста и образа жизни, ваш основной уровень метаболизма, или BMR, составляет от 40% до 70% всех калорий, которые вы используете в среднем в день.

Поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем жир, количество мышц, которое у вас есть, повлияет на ваш метаболизм, согласно национальным институтам здоровья. Вот почему мужчины, у которых обычно больше мышечной массы, чем у женщин, обычно имеют более высокий уровень метаболизма. Обмен веществ не остается стабильным на протяжении всей нашей жизни. “Мы склонны терять мышцы и набирать жир в возрасте 40 лет и старше, и наш BMR уменьшается”, – говорит Кординг.


Соблюдение некоторых правил поможет сохранить ваш метаболизм в хорошем состоянии.

Ешьте белок во время каждого приема пищи. Согласно Healthline, белок усиливает термический эффект продуктов питания, или ТЭФ. Белок вызывает самый высокий ТЭФ, повышая скорость метаболизма до 15-30%.

Никогда не экономьте на еде. Когда вы не принимаете достаточно питательных веществ, ваше тело переходит в режим голодания, экономя калории для последующего использования.

”Несмотря на то, что вы сократили количество калорий, вы чувствуете себя истощенным, и шкала не сдвигается с места”, – говорит Кординг, который советует никогда не есть меньше 1200 калорий в день.


Хорошо высыпайтесь. Недостаток сна выводит из строя гормоны голода — лептин и грелин.

“Это означает, что вы меньше сонастраиваетесь со своими сигналами голода и сытости, – объясняет Кординг. – Это побуждает вас переедать и искать калорийную пищу”.



Не поститесь чрезмерно. Лиза Линн, автор книги “The Metabolism Solution” и личный тренер Марты Стюарт в течение многих лет, объясняет, что исследования показывают, что голодание в течение более чем 14 часов на самом деле замедляет скорость метаболизма.

“Ваше тело переходит в режим энергосбережения, поэтому оно замедляется, – объясняет она. – Если вы хотите попробовать прерывистое голодание, чтобы похудеть, стремитесь к коротким периодам не есть. Исследования показывают, что голодание в течение более коротких периодов 6-12 часов увеличивает ваш метаболизм на 14%”.


Пейте больше холодной воды. Линн говорит, что питьевая вода – это один из самых простых способов повысить свой метаболизм и увеличить способность организма сжигать жир. Согласно Healthline, питьевая холодная вода сжигает калории, нагревая ее до комнатной температуры. Вода также является отличным подавителем аппетита, поэтому Линн предлагает пить по 8 унций стакана перед каждым приемом пищи и один между приемами пищи.
 
 
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Пейте больше холодной воды.
 
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