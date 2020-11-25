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“Мы можем есть здоровую пищу, но в количествах и пропорциях, которые не поддерживают наши цели — и даже могут негативно повлиять на наш метаболизм”, – говорит Джессика Кординг, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук, Newsmax.

”Несмотря на то, что вы сократили количество калорий, вы чувствуете себя истощенным, и шкала не сдвигается с места”, – говорит Кординг, который советует никогда не есть меньше 1200 калорий в день.

“Это означает, что вы меньше сонастраиваетесь со своими сигналами голода и сытости, – объясняет Кординг. – Это побуждает вас переедать и искать калорийную пищу”.

“Ваше тело переходит в режим энергосбережения, поэтому оно замедляется, – объясняет она. – Если вы хотите попробовать прерывистое голодание, чтобы похудеть, стремитесь к коротким периодам не есть. Исследования показывают, что голодание в течение более коротких периодов 6-12 часов увеличивает ваш метаболизм на 14%”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 способов повысить свой метаболизм Пейте больше холодной воды.

Метаболизм – это мера того, сколько именно энергии (калорий) требуется вашему организму для выполнения основных ежедневных функций, таких как поддержание сердцебиения и переваривание кишечника. В зависимости от возраста и образа жизни, ваш основной уровень метаболизма, или BMR, составляет от 40% до 70% всех калорий, которые вы используете в среднем в день.Поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем жир, количество мышц, которое у вас есть, повлияет на ваш метаболизм, согласно национальным институтам здоровья. Вот почему мужчины, у которых обычно больше мышечной массы, чем у женщин, обычно имеют более высокий уровень метаболизма. Обмен веществ не остается стабильным на протяжении всей нашей жизни. “Мы склонны терять мышцы и набирать жир в возрасте 40 лет и старше, и наш BMR уменьшается”, – говорит Кординг.Соблюдение некоторых правил поможет сохранить ваш метаболизм в хорошем состоянии.Согласно Healthline, белок усиливает термический эффект продуктов питания, или ТЭФ. Белок вызывает самый высокий ТЭФ, повышая скорость метаболизма до 15-30%.Когда вы не принимаете достаточно питательных веществ, ваше тело переходит в режим голодания, экономя калории для последующего использования.Недостаток сна выводит из строя гормоны голода — лептин и грелин., автор книги “The Metabolism Solution” и личный тренерв течение многих лет, объясняет, что исследования показывают, что голодание в течение более чем 14 часов на самом деле замедляет скорость метаболизма.Линн говорит, что питьевая вода – это один из самых простых способов повысить свой метаболизм и увеличить способность организма сжигать жир. Согласно Healthline, питьевая холодная вода сжигает калории, нагревая ее до комнатной температуры. Вода также является отличным подавителем аппетита, поэтому Линн предлагает пить по 8 унций стакана перед каждым приемом пищи и один между приемами пищи.