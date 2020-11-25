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Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок

25.11.2020 16:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тюнинг-компания Carlex Design уже много раз представляла различные пакеты доработок для премиум-пикапа Mercedes X-Class. Сегодня пресс-служба ателье рассказала о 10-м по счету варианте штутгартского «Икса». И, кажется, это самый красивый проект на базе коммерческой модели Daimler. 

Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок

Машину скромно обозвали X-Class Racing Green и переделали ей как салон, так и многие кузовные элементы. Комплект спортивных накладок полностью выполнен из карбона. Вряд ли пикапу требовалась улучшенная аэродинамика, но внешне машина действительно стала намного привлекательнее. По периметру Mercedes X-Class появилось новые элементы, многие из которых выглядят чересчур спортивно для данного сегмента. Кузов окрашен в глубокий изумрудный оттенок, напоминающий классический британский гоночный цвет.

Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок

В салоне тоже поработали на славу. Интерьер доработанного пикапа выполнен преимущественно в черно-белом стиле с изобилием кожи, алькантары, карбона и алюминия. Вместо штатных кресел сюда поставили спортивные «ковши». Причем как спереди, так и на втором ряду. По всему салону виднеются небольшие зеленые пасхалки такого же оттенка, что и кузов. Под капот специалисты Carlex Design вроде как не лазили, как и не трогали подвеску. На Х-Class лишь установили новые колеса.

Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок

Цену на данную доработку пока не назвали, но нет сомнений, что это будет самый дорогой вариант Х-Class. Одни лишь карбоновые детали, сделанные под заказ, чего стоят.

Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок
Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок
Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок
Mercedes-Benz E-Класс V (213/238), 2017 г.в., 33 000 км
черный, купе, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
107 276 р.
41 990$ / 35 410€
Mercedes-Benz A-Класс III (W176), 2013 г.в., 112 000 км
черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
33 212 р.
13 000$ / 10 963€
Mercedes-Benz C-Класс II (W203), 2003 г.в., 307 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
14 051 р.
5500$ / 4638€
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Тюнинг-компания Carlex Design уже много раз представляла различные пакеты доработок для премиум-пикапа Mercedes X-Class. Сегодня пресс-служба ателье рассказала о 10-м по счету...
 
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