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Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок
Источник материала: Onliner
Тюнинг-компания Carlex Design уже много раз представляла различные пакеты доработок для премиум-пикапа Mercedes X-Class. Сегодня пресс-служба ателье рассказала о 10-м по счету варианте штутгартского «Икса». И, кажется, это самый красивый проект на базе коммерческой модели Daimler.
Машину скромно обозвали X-Class Racing Green и переделали ей как салон, так и многие кузовные элементы. Комплект спортивных накладок полностью выполнен из карбона. Вряд ли пикапу требовалась улучшенная аэродинамика, но внешне машина действительно стала намного привлекательнее. По периметру Mercedes X-Class появилось новые элементы, многие из которых выглядят чересчур спортивно для данного сегмента. Кузов окрашен в глубокий изумрудный оттенок, напоминающий классический британский гоночный цвет.
В салоне тоже поработали на славу. Интерьер доработанного пикапа выполнен преимущественно в черно-белом стиле с изобилием кожи, алькантары, карбона и алюминия. Вместо штатных кресел сюда поставили спортивные «ковши». Причем как спереди, так и на втором ряду. По всему салону виднеются небольшие зеленые пасхалки такого же оттенка, что и кузов. Под капот специалисты Carlex Design вроде как не лазили, как и не трогали подвеску. На Х-Class лишь установили новые колеса.
Цену на данную доработку пока не назвали, но нет сомнений, что это будет самый дорогой вариант Х-Class. Одни лишь карбоновые детали, сделанные под заказ, чего стоят.
черный, купе, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
синий, хетчбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
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Тюнинг-компания Carlex Design уже много раз представляла различные пакеты доработок для премиум-пикапа Mercedes X-Class. Сегодня пресс-служба ателье рассказала о 10-м по счету...
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