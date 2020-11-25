Пикап Mercedes X-Class получил очень дорогой пакет доработок

Источник материала: Onliner

Тюнинг-компания Carlex Design уже много раз представляла различные пакеты доработок для премиум-пикапа Mercedes X-Class. Сегодня пресс-служба ателье рассказала о 10-м по счету варианте штутгартского «Икса». И, кажется, это самый красивый проект на базе коммерческой модели Daimler.





Машину скромно обозвали X-Class Racing Green и переделали ей как салон, так и многие кузовные элементы. Комплект спортивных накладок полностью выполнен из карбона. Вряд ли пикапу требовалась улучшенная аэродинамика, но внешне машина действительно стала намного привлекательнее. По периметру Mercedes X-Class появилось новые элементы, многие из которых выглядят чересчур спортивно для данного сегмента. Кузов окрашен в глубокий изумрудный оттенок, напоминающий классический британский гоночный цвет.





В салоне тоже поработали на славу. Интерьер доработанного пикапа выполнен преимущественно в черно-белом стиле с изобилием кожи, алькантары, карбона и алюминия. Вместо штатных кресел сюда поставили спортивные «ковши». Причем как спереди, так и на втором ряду. По всему салону виднеются небольшие зеленые пасхалки такого же оттенка, что и кузов. Под капот специалисты Carlex Design вроде как не лазили, как и не трогали подвеску. На Х-Class лишь установили новые колеса.





Цену на данную доработку пока не назвали, но нет сомнений, что это будет самый дорогой вариант Х-Class. Одни лишь карбоновые детали, сделанные под заказ, чего стоят.











