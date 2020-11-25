Сколько заявлений о насилии со стороны силовиков и какие уголовные дела расследуются? Генпрокуратура, СК и МВД ответили на запросы Onliner

Источник материала: Onliner

26 августа под эгидой Генеральной прокуратуры Беларуси была создана межведомственная комиссия по контролю проверки заявлений о применении физического насилия и специальных средств со стороны силовиков. В нее вошли не только представители Генеральной прокуратуры, но также сотрудники СК, МВД, Госкомитета судебных экспертиз и даже один депутат. Какие результаты работы комиссии? Сколько уже заявлений подано и есть ли уголовные дела? Мы отправили запросы по поводу проверок в силовые ведомства и вот какие ответы получили.

Какие вопросы мы задавали силовикам?

1. Сколько заявлений поступило в Следственный комитет от пострадавших от действий сотрудников органов внутренних дел в период с 9 августа по 20 октября?

2. Какие травмы в основном указывают пострадавшие, какой их возраст, пол и место рождения?

3. По какому количеству заявлений еще ведутся проверки, а по какому количеству они уже прекращены?

4. По каким причинам прекращены проверки?

5. Почему проверки продлеваются до двух-трех месяцев?

6. Сколько уголовных дел возбуждено в отношении сотрудников силовых структур после проверок заявлений пострадавших?

7. Проводится ли проверка службами собственной безопасности силовых структур Беларуси?

8. Отстранены ли от службы те сотрудники, в отношении которых проводится проверка службами собственной безопасности силовых структур или Следственным комитетом?

9. Сколько человек работает в межведомственной комиссии по проверке заявлений о применении насилия? Из каких ведомств эти люди?

10. К какому сроку межведомственная комиссия должна закончить работу и каким образом будут обнародованы результаты этой работы?

МВД: «Не уполномочено комментировать результаты деятельности межведомственной комиссий»

«Ваш запрос в Министерстве внутренних дел рассмотрен. По существу сообщаю следующее. В соответствии с абзацем шестым части 2 статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь принятие решения по поступившим заявлениям или сообщениям о преступлениях, совершенных должностными лицами органов внутренних дел в связи с их служебной или профессиональной деятельностью, относится к исключительной компетенции органов предварительного следствия.





То есть, вопросы, изложенные в обращении, относятся к компетенции Следственного комитета, а также Генеральной прокуратуры, осуществляющей надзор за соблюдением законности при производстве предварительного следствия и дознания. Кроме того, МВД не уполномочено комментировать результаты деятельности межведомственной комиссии», — сообщается в ответе за подписью начальника управления Ольги Чемодановой.

СК: «Сведения о результатах проверок предоставляются и будут сообщены участникам уголовного процесса»

«В пределах компетенции сообщаем, что центральным аппаратом Следственного комитета и его региональными и территориальными подразделениями проводятся проверки по каждому поступившему сообщению и заявлению гражданина о применении сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими физической силы и специальных средств, в ходе которых исследуются доводы заявителей и иные данные. Сведения о результатах проверок предоставляются и будут сообщены участникам уголовного процесса в порядке и пределах, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.





Упомянутая в Вашем письме межведомственная комиссия создана под эгидой Генеральной прокуратуры, вопросы организации ее работы не входят в компетенцию Следственного комитета», — отмечается в письме за подписью начальника главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергея Тишука.

Генпрокуратура: «Запрошенная Вами иная информация является внутренней перепиской»

«В отделе информации Генеральной прокуратуры изучено Ваше обращение с просьбой сообщить о результатах и порядке деятельности межведомственной комиссии (далее — комиссия), работе по ведению доследственных проверок. Как ранее официально сообщалось, все поступившие обращения по фактам применения физической силы и специальных средств зарегистрированы. Органы предварительного следствия проводят по ним проверки, принимают процессуальные решения, о чем уведомляют соответствующих участников уголовного процесса.





Запрошенная Вами иная информация является внутренней перепиской, содержится в локальных актах ведомства и непосредственно не связана с защитой Ваших прав и законных интересов, что согласно ст. 21 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года №455-З „Об информации, информатизации и защите информации“ исключает возможность ее представления», — говорится в ответе за подписью начальника отдела информации Анжелики Курчак.

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