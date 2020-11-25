Умер студент БГАМ, находившийся на самоизоляции из-за коронавируса

Источник материала: Ежедневник

Первомайский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 21-летнего студента столичного вуза.

«Молодой человек находился на изоляции с заболеванием COVID-19. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на проведенные медработниками реанимационные мероприятия, он скончался», – сообщили в УСК.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Опрашиваются очевидцы, одногруппники, а также сотрудники общежития.