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Умер студент БГАМ, находившийся на самоизоляции из-за коронавируса
25.11.2020 16:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Первомайский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 21-летнего студента столичного вуза.
«Молодой человек находился на изоляции с заболеванием COVID-19. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на проведенные медработниками реанимационные мероприятия, он скончался», – сообщили в УСК.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Опрашиваются очевидцы, одногруппники, а также сотрудники общежития.
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Первомайский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 21-летнего студента столичного вуза.
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