Пайшла з жыцьця прафсаюзная дзяячка Марыя Аліева. Яна не прапускала Маршы пэнсіянэраў

Источник материала: Радыё Свабода

Марыя нарадзілася ў 1953 годзе і ўвайшла ў найноўшую гісторыю Беларусі як прафсаюзная дзяячка і лідэрка жаночага руху.

Яна працавала на Менскім маторным заводзе, Менскім электратэхнічным заводзе. Пасьля стала намесьніцай Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, а з 1995 па 1999 узначальвала Свабодны прафсаюз Беларускі.

Была сяброўкай БСДП (Грамада).

Пра сьмерць Марыі паведаміў у фэйсбуку кіраўнік партыі БСДП (Грамада) Ігар Барысаў.

