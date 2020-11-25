Источник материала: Хартия'97

«Нельзя быть равнодушными, это может затронуть каждого из нас» 25.11.2020, 16:20

Ольга Филатченкова

Что известно о политзаключенной преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой.

По состоянию на утро 25 ноября в Беларуси 143 человека признаны политическими заключенными. 22 женщины в Беларуси являются политическими заключенными. Преподавательница Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Ольга Филатченкова — одна из них. Spring96.org поговорила с сыном политзаключенной Иваном Филатченковым и рассказывает историю Ольги.

Сотрудники КГБ задержали ее 12 ноября после обыска у нее дома. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация либо участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Вторую неделю Ольгу удерживают под арестом.

Кто такая Ольга Филатченкова?

Ольге 41 год, она работала ассистенткой кафедры «Программного обеспечения информационных технологий» в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

У Ольги двое детей — семилетняя дочка и 18-летний сын Иван. Он учится в том же университете, где работает его мама, только на другом факультете — факультете инфокоммуникаций.

Как рассказывает Иван, Ольга много чем увлекалась в свободное от работы время:

«Она всю жизнь танцует — это у нас семейное. Последние несколько лет она изучала национальную культуру. Также она интересовалась частными детскими садами».

«Гэта можа закрануць кожнага». Что известно про гражданскую позицию Ольги

26 октября в Беларуси началась ранее анонсированная национальна забастовка. Ее поддержали многие заведения и работники Беларуси, в частности студенты и преподаватели. Ольга Филатченко, являясь преподавательницей БГУИР на факультете компьютерных систем и сетей, также приняла участие в забастовке. В этом университете первоначально к забастовке открыто присоединилось 38 преподавателей.

О своей гражданской позиции Ольга заявила в совместном видеообращении преподавателей БГУИР против насилия. В нем преподавательница на белорусском языке обратила внимание на политическое преследование студента 4-ого курса их университета, члена стачкома Дмитрия Мазуро, которого за участие в акциях протеста по статье 23.34 КоАП в общей сложности осудили на 38 суток ареста.

«Наш студент Дмитрий Мазуро публично высказал свою гражданскую позицию о том, что нельзя быть равнодушными и что это может затронуть каждого из нас. Результат — 38 суток ареста» , — говорила Ольга в видео.

Известно также, что Ольга являлась независимой наблюдательницей за выборами на этой президентской кампании. Силовики при обыске забрали у нее все, связанные с этим, документы и записи.

Сын преподавательницы Иван не может точно сказать, почему она решила наблюдать на этой президентской кампании.

«Наверное, потому что ситуация уже совсем вопиющая. Всё-таки власть должна меняться», — сказал лаконично Иван.

Ольга, как и многие в нашей стране, выступала против насилия после августовский событий. Она подписалась под обращением белорусских ученых от 13 августа к властям с требованием немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан и освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных. Обращение поддержали более двух тысяч ученых, преподавателей, сотрудников научных учреждений Республики Беларусь.

«Ещё пару минут — и они бы начали ломать дверь»

Ольгу Филатченкова была задержана сотрудниками Комитета государственной безопасности 12 ноября после обыска у себя дома. Иван рассказал, как у них дома проходил обыск:

«Проводили обыск трое неизвестных оперативников и один старший лейтенант КГБ. В квартиру мы их впустили сами, так как ещё пару минут — и они бы начали ломать двери. Они уже вызвали силовую группу, и когда мы их впустили, то они звонили и говорили: «Все, ребят, не нужно, мы вошли».

Обыск происходил сумбурно. Непонятно было, каковы причины для обыска. Из постановления не было ясно — на каких основаниях сложились предположения о том, что по данному адресу могут быть какие-то документы. Обыск проходил без адвоката, так как её отказались пустить. Да и вообще обыск был больше похож на осмотр с пристрастием. Они не переворачивали дом вверх дном, но как будто искали что-то конкретное. В итоге изъяли всю технику: мамы и мою. Также забрали рабочую тетрадь наблюдателя мамы и какие-то документы по поводу наблюдения на выборах».

Саму Ольгу задержали сразу после этого обыска. Сказали, что ее везут просто на беседу, но домой она не вернулась. Ее поместили в СИЗО КГБ, а потом перевели в СИЗО-1 на улице Володарского. Ольге предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация либо участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Санкция этой нормы предусматривает до трех лет лишения свободы. Мера пресечения — содержание под стражей. Однако в чем конкретно обвиняют преподавательницу, не известно. У адвоката Ольги взята подписка о неразглашении.

23 ноября белорусское правозащитное сообщество признало Ольгу Филатченкову политзаключенной.

Адрес для писем Ольге: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030

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