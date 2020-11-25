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Владимир Гончарик: Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу

25.11.2020 16:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Владимир Гончарик: Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу

  • 25.11.2020, 15:32
  • 1,925
Владимир Гончарик: Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу
Архивное фото

Белорусы упорно требуют смены власти.

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик прокомментировал udf.by воскресный Марш и новый всплеск протестной волны в Беларуси.

«Главное, что показали акции в воскресенье: протест не ослабевает, как бы кому-то не хотелось убедить людей в том, что дескать все идет к концу. Люди по-прежнему возмущены и требуют новых выборов без Лукашенко», – сказал Владимир Гончарик.

При этом он констатировал:

«Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу».

Владимир Гончарик видит и абсурдность действий власти.

«Они занимаются с моей точки зрения бессмысленной борьбой, срезая те же бел-красно-белые ленточки. Эта борьба не только бессмысленна, но и выматывающая для власти», – отметил Гончарик.

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