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Владимир Гончарик: Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу
Источник материала: Хартия'97
Владимир Гончарик: Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу
Белорусы упорно требуют смены власти.
Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик прокомментировал
«Главное, что показали акции в воскресенье: протест не ослабевает, как бы кому-то не хотелось убедить людей в том, что дескать все идет к концу. Люди по-прежнему возмущены и требуют новых выборов без Лукашенко», – сказал Владимир Гончарик.
При этом он констатировал:
«Радует, что люди не сдаются и настроены на дальнейшую борьбу».
Владимир Гончарик видит и абсурдность действий власти.
«Они занимаются с моей точки зрения бессмысленной борьбой, срезая те же бел-красно-белые ленточки. Эта борьба не только бессмысленна, но и выматывающая для власти», – отметил Гончарик.
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Белорусы упорно требуют смены власти.
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