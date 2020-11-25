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Домашних морских ежей научились успокаивать шляпами

25.11.2020 16:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Домашних морских ежей научились успокаивать шляпами

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  • 25.11.2020, 15:27
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Домашних морских ежей научились успокаивать шляпами

В дикой природе животные находят себе естественные укрытия, которых нет в аквариумах.

Высокая мода скоро может оказаться и под водой. Всё дело в том, что для морских ежей создали целую коллекцию шляп — не стиля ради, а для спокойствия животных, пишет «Популярная механика».

Морские ежи, обитая в морях и океанах, не могут обходиться без укрытий. Животные либо создают себе «норы» в скалах, либо просто прячутся под водорослями, кусками раковин или же стараются закопаться в песок. Механизм этого явления учёными недостаточно изучен — специалисты до сих пор не знают, почему иглокожие так поступают.

Согласно самым распространённым мнениям, с помощью посторонних предметов морские ежи пытаются защититься от хищников, специально утяжеляют себя, чтобы не быть смытыми волнами или отливами, а также могут использовать импровизированные укрытия от ультрафиолетового излучения. Но в домашних аквариумах нет ничего, что может играть для морских ежей роль защиты, поэтому иглокожие начинают вести себя беспокойно, что приводит к ухудшению состояния их здоровья.



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В дикой природе животные находят себе естественные укрытия, которых нет в аквариумах.
 
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