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«Сходишь на демонстрацию – пойдёшь по этапу». Чиновница работала на государство 17 лет, её уволили за 1 лайк в фейсбуке

25.11.2020 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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До недавнего времени в Министерстве лесного хозяйства работала Алеся Горкуша – она была помощницей министра Виталия Дрожжи. В целом Алеся отдала госслужбе 17 лет своей жизни. По информации «Еврорадио» рассказываем, за что ее уволили. 

За «протестные настроения». Алеся рассказала журналистам: «Перед увольнением шеф высказывал разные моменты — по работе и не только. И одним из пунктов было: «Кстати, мне сказали, что мой помощник поддерживает протестные настроения. Это недопустимые вещи на этой позиции!» 

Алеся не ходила на марши и акции солидарности, поэтому не понимала, о чем говорит министр. Оказывается, дело было в одном лайке в фейсбуке. До поста в Минлесхозе Алеся работала в посольстве Беларуси в Швейцарии. Ее бывший начальник — временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич — написал на своей странице гневный пост о насилии со стороны силовиков (за что был изгнан из МИД). Алеся поставила этому посту лайк. Вот и все «протестные настроения». 

«Напоследок мне было сказано: «Сходишь хоть на одну демонстрацию — пойдешь по этапу». Угроза это была или предупреждение — я не знаю. Но даже сейчас я не чувствую себя в безопасности», — пояснила Алеся Горкуша.

 
 
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До недавнего времени в Министерстве лесного хозяйства работала Алеся Горкуша – она была помощницей министра Виталия Дрожжи. В целом Алеся отдала госслужбе 17 лет...
 
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