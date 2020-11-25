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«Сходишь на демонстрацию – пойдёшь по этапу». Чиновница работала на государство 17 лет, её уволили за 1 лайк в фейсбуке
Источник материала: KYKY>
До недавнего времени в Министерстве лесного хозяйства работала Алеся Горкуша – она была помощницей министра Виталия Дрожжи. В целом Алеся отдала госслужбе 17 лет своей жизни. По
За «протестные настроения». Алеся рассказала журналистам: «Перед увольнением шеф высказывал разные моменты — по работе и не только. И одним из пунктов было: «Кстати, мне сказали, что мой помощник поддерживает протестные настроения. Это недопустимые вещи на этой позиции!»
Алеся не ходила на марши и акции солидарности, поэтому не понимала, о чем говорит министр. Оказывается, дело было в одном лайке в фейсбуке. До поста в Минлесхозе Алеся работала в посольстве Беларуси в Швейцарии. Ее бывший начальник — временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич — написал на своей странице гневный пост о насилии со стороны силовиков (за что был изгнан из МИД). Алеся поставила этому посту лайк. Вот и все «протестные настроения».
«Напоследок мне было сказано: «Сходишь хоть на одну демонстрацию — пойдешь по этапу». Угроза это была или предупреждение — я не знаю. Но даже сейчас я не чувствую себя в безопасности», — пояснила Алеся Горкуша.
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«Сходишь на демонстрацию – пойдёшь по этапу». Чиновница работала на государство 17 лет, её уволили за 1 лайк в фейсбуке
До недавнего времени в Министерстве лесного хозяйства работала Алеся Горкуша – она была помощницей министра Виталия Дрожжи. В целом Алеся отдала госслужбе 17 лет...
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