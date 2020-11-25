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Артур Удрис: «ОМОН извращен Лукашенко»
Источник материала: Партизан
Белорусский волейболист Артур Удрис в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о своем отношении к ОМОНу.
«У меня дядя бывший ОМОНовец. В Витебске служил. Поэтому я к ОМОНу на примере дяди относился, как к какому-то элитному подразделению.
Дядя сам в шоке от того, что происходит. Сейчас ОМОН извращен Лукашенко. Если раньше была небольшая масса людей, которые выполняли его преступные приказы, то сейчас из-за массовости протестов Лукашенко нужно подключать больше ресурсов. Идеологи очень включились.
Лукашенко весь ОМОН вымазал в крови. На людей в погонах в городе по-доброму не смотрят», – сказал Удрис.
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Белорусский волейболист Артур Удрис в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о своем отношении к ОМОНу.
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