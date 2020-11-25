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Артур Удрис: «ОМОН извращен Лукашенко»

25.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский волейболист Артур Удрис в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о своем отношении к ОМОНу.


«У меня дядя бывший ОМОНовец. В Витебске служил. Поэтому я к ОМОНу на примере дяди относился, как к какому-то элитному подразделению.

Дядя сам в шоке от того, что происходит. Сейчас ОМОН извращен Лукашенко. Если раньше была небольшая масса людей, которые выполняли его преступные приказы, то сейчас из-за массовости протестов Лукашенко нужно подключать больше ресурсов. Идеологи очень включились.

Лукашенко весь ОМОН вымазал в крови. На людей в погонах в городе по-доброму не смотрят», – сказал Удрис.
 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский волейболист Артур Удрис в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о своем отношении к ОМОНу.
 
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