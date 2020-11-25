







КАРТОЧКА ПРОЦЕССА

Суд: Центрального района Минска

Обвиняемый: Владислав Устин

Статья: 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел)

Судья: Виктория Шабуня

Гособвинитель: помощник прокурора Центрального района г. Минска Артем Сергеевич Цветков

Наказание, запрашиваемое гособвинением: три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа

Наказание, назначенное судом: три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа





Потерпевший: командир 17-го взвода 6-ой оперативной роты ОМОНа Мингорисполкома Дмитрий Константинович Чеушев





Следственный комитет тогда возбудил три уголовных дела: по статье 363, 364 и 342 Уголовного кодекса. В рамках уголовных дел были задержаны два 21-летних минчанина – Антон Лакишик и Владислав Устин. Их подозревали также по статье 342 УК, однако судили только за насилие в отношении сотрудников ОМОНа. Антона Лакишика 18 ноября приговорили к трем годам колонии за потасовку с ОМОНовцем на Немиге. Через неделю, 25 ноября, к трем годам «химии» осудили Владислава Устина за толчок сотрудника ОМОНа на Площади Победы. Часть судебного заседания проходила в закрытом режиме – из-за изучения видео-доказательства с телеграм-канала NEXTA, который признан белорусскими властями экстремистским. Уголовные дела парней рассматривала судья Виктория Шабуня, а гособвинение поддерживал помощник прокурора Центрального района Минска Артем Цветков.





Рассказываем, про уголовное дело и суд над Владиславом Устиным.









Владислав Устин





Что произошло 14 июля

14 июля минчане вышли на стихийные акции в знак протеста против нерегистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В некоторых точках города наблюдались жесткие столкновения с силовиками.





21-летнего Владислава Устина задержали на Площади Победы возле Дом-музея 1-ого съезда РСДРП. В тот вечер молодой человек возвращался домой после собеседования по трудоустройству на работу с метро «Пушкинской». Ему пришлось идти пешком домой сторону Уручье, так как станция метро «Октябрьская» была закрыта. По словам Владислава, он не знал, что там происходят несанкционированное массовое мероприятие.





«Я остановился возле дома 1-ого съезда РСДРП, чтобы посмотреть, что там происходит. Увидел, как сотрудники ОМОНа задерживают участников мероприятия, которые выкрикивали лозунги и стояли в сцепке. Мне показалось, что четверо сотрудников чересчур грубо задерживают одного протестующего. Я захотел помочь этому человеку. Я подбежал и толкнул сотрудника ОМОНа двумя руками в спину. Я сразу отбежал, чтобы и меня не задержали», – рассказал Владислав на суде.





Но парня через несколько минут все равно задержали. Момент задержания Владислава Устина попал в кадр TUT.BY.





После задержания его закинули в автозак, где избивали. Владислава доставили во Фрунзенское РУВД, где он пробыл ночь. Утром его отпустили даже без протокола.





Однако 16 июля Владислава Устина снова задержали – уже в рамках уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом на следующий день после акций протеста. Парень был задержан на своей работе людьми в штатском, которые представились его друзьями. Он являлся подозреваемым по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении сотрудника ОВД).





Последующие два месяца парня удерживали под арестом в СИЗО-1 на улице Володарского. Дома у Владислава был проведен обыск, в ходе которого у него были изъяты красные кроссовки, которые были приобщены к уголовному делу как вещественное доказательство совершения преступления.





Прекращение уголовного преследования по статье 342 УК

Уголовное преследование Владислава по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) было прекращено в конце сентября. Следователь пришел к выводу, что в действиях Владислава 14 июля отсутствовал состав преступления по этой статье.





«Владислав Устин 14 июля не принимал активного участия в массовом мероприятии, не осуществлял сбор участников и не призывал к действиям, нарушающим общественный порядок, не руководил ими, не препятствовал работе общественного транспорта, предприятий, организаций и учреждений. Он не выкрикивал лозунгов, не стоял в сцепке, не находился в толпе и в драке не участвовал, а при задержании не оказывал сопротивления», – указывается в постановлении о прекращении уголовного производства по статье 342 УК.





Материалами уголовного дела установлено, что Владислав не совершал организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.





В чем конкретно обвиняли парня

Суд Центрального района признал Владислава виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 364 Уголовного кодекса – насилие в отношении сотрудника ОМОНа Чеушева в целях воспрепятствования его законной деятельности.





Из обвинения:





«Он наблюдал, как вблизи дома на проспекте Независимости, 31А происходят задержания протестующих с применением физической силы со стороны сотрудников милиции в связи с тем, что участники-демонстранты оказывали активное сопротивление им. Вместе с тем, применение физической силы со стороны сотрудников милиции к участникам массового мероприятия он посчитал, что нецелесообразно, это его сильно возмутило, поэтому он решил помочь одному из задержанных: отвлечь на себя внимание сотрудников милиции, чтобы последний смог скрыться от сотрудников милиции и избежать своего задержания.





Владислав Устин подошел сзади к одному из сотрудников милиции, производящего задержание с применением физической силы, толкнул его в спину двумя руками, после чего быстро скрылся с места преступления в связи с тем, что опасался, что будет задержан как участник мероприятия. Из-за толчка сотрудник ОМОНа Дмитрий Чеушев упал на колено. Но повернувшись, он не увидел того, кто его толкнул. Он продолжил процесс задержания участников несанкционированного массового мероприятия».





Владислав вину признал полностью, чистосердечно раскаялся.





Момент толчка сотрудника ОМОНа Владиславом Устином попал на видео, которое было размещено в телеграм-канале NEXTA.





Часть судебного следствия была закрытой из-за видео NEXTA





Изучение видео-доказательства, на котором запечатлен момент толчка Устином сотрудника ОМОНа было проведено в закрытом режиме, так как видео взято с телеграм-канала NEXTA. 20 октября канал и логотип NEXTA этот же суд Центрального района по заявлению ГУБОПиКа признал экстремистскими материалами. Поэтому Виктория Шабуня приняла решение изучить видео с канала NEXTA, который с 20 октября также автоматически стал экстремистским, в закрытом судебном режиме.





Что говорил на суде потерпевший сотрудник ОМОНа

Потерпевшим по данному уголовному делу признан командир ОМОНа Дмитрий Чеушев, который осуществлял охрану общественного порядка 14 июля на несанкционированном массовом мероприятии. Он является командиром 17-го взвода 6-ой оперативной роты ОМОНа Мингорисполкома. По образованию — педагог.





По словам Чеушева, сцепки протестующих преграждали проходы людям на тротуарах. Как он рассказал на суде, кого задерживать на таких мероприятиях — они узнают от сотрудников в гражданском, которые работают внутри «организованной колонны», которые и передают это по станции.





«Мы же не всех подряд задерживаем: люди идут с работы и на работу».





То, что в тот вечер в Минске анонсировано несанкционированное массовое мероприятие, он узнал от руководства. На суде Чеушев пояснил, что 14 июля он с другими сотрудника ОМОНа передвигался по городу «по мере образования этих цепей и скопления людей».





«Есть люди, которые работают на этом участке, и они сообщают, что здесь собралось большое скопление людей».





То, что 14 июля около Дома 1-ого съезда РСДРП его кто-то толкнул, сотрудник ОМОНа увидел только потом на видео. Сразу он думал, что его кто-то зацепил, когда убегал. После толчка он потерял равновесие и опустился на колено, при этом, как сказал на суде потерпевший, он почувствовал только краткосрочную боль. Хотя во время допроса на следствии 17 июля он сказал, что вообще никакой боли от этого толчка он не почувствовал. Никаких повреждений или травм от этого толчка пострадавший сотрудник ОМОНа не получил, в медицинское учреждение не обращался.





На суде он не заявлял исковых требований: ни моральных, ни материальных претензий к Владиславу Устину у него не было.





Наказать Владислава Устина ОМОНовец просил судью Шабуню «по усмотрению суда».





Прокурор Артем Цветков просил наказать 21-летнего Владислава Устина ограничением свободы на три года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Судья суда Центрального района Виктория Шабуня 25 ноября назначила именно такое наказание парню.