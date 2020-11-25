«Просто так никого не избивал». Омоновец судится с «Нашай Нівай»

В суде Московского района Минска 25 ноября состоялось предварительное заседание по гражданскому иску сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Андрея Бекиша к ЧУП «Ннбай» — издателю «Нашай Нівы». Бекиш считает, что распространенная изданием информация унижает его честь, достоинство и деловую репутацию. Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович иск не признал. Судебный процесс ведет Инна Яловая.



Слева — Андрей Бекиш, справа — Егор Мартинович

История произошла еще до выборов. Как отмечает «Наша Ніва», в то время жестокие избиения на улицах были еще редким явлением, поэтому многие обратили внимание на парня в штатском, который был причастен к жестокому задержанию гражданина. Позже выяснилось, что это сотрудник ОМОН Андрей Бекиш 1997 года рождения. Его имя назвал блогер Нехта. Он также опубликовал предположительный адрес места жительства Бекиша.

«Наша Ніва» поговорила с одноклассниками Бекиша, который учился в одной из школ Молодечно. 17 июля вышел материл «Хлопец, што вучыўся разам з амапаўцам і падобны да яго: «З-за яго цяпер адграбаю» .



Андрей Бекиш в гражданской форме участвует в задержаниях

Бывшие одноклассники высказали разные мнения о Бекише — кто-то говорит, что он мечтал работать в ОМОНе с юности, кто-то о том, что он «был нормальным парнем, безобидным», старался избегать любых конфликтных ситуаций.

Согласно еще одному мнению, «вообще тихий был, но, бывало, у него случались какие-то заскоки»: «Помню, как на уроке физкультуры я собирала мячики после занятия, а он подошел ко мне и просто ударил под дых. У меня аж в глазах потемнело».

В суде 25 ноября Андрей Бекиш заявил, что публикацию увидел в день ее выхода. Он воспринял один журналистский материал как два и говорил о двух текстах, где его оскорбили. Он полагает, что его честь и достоинство оскорблены информацией о том, что он избивал людей.

«Просто так никого не задерживал и просто так никого не избивал. Я действовал в рамках закона “О милиции” во время несанкционированных акций», — сказал суду Бекиш.





По его словам, он связался с одноклассниками, дававшими интервью, и они сказали ему, что не говорили того, что написано в статье. В частности, он настаивает, что не мог подойти к девочке и ее так ударить, чтобы ей стало плохо. Таким образом, сказал он, повторив содержание иска, мнения говоривших о нем людей в тексте «намеренно искажены с целью создания негативного отношения» к нему.

В связи с этим Бекиш требует признать недействительной публикацию и опровергнуть сведения, приведенные в статье.

Он хочет получить 3000 рублей за «нравственные переживания, связанные с унижением его как личности».

Рассказывая суду о своих моральных страданиях, Бекиш сказал, что в результате публикации у него были переживания и случилось недопонимание со знакомыми и друзьями: «Меня знали с положительной стороны, а тут такое пишут, что я чуть ли не маньячелло. Мой брат учится в той же школе. Люди не разбираются, читают, что написано».

Также он сказал, что неизвестные люди угрожали ему по телефону.





Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович спросил у Бекиша, почему отвечать за действия этих людей должны журналисты, а не те, кто ему угрожал и оскорблял. Мартинович также уточнил, обращался ли Бекиш в правоохранительные органы на этот счет. Бекиш сказал, что проверка по факту угроз и оскорблений закончилась, но ее выводы, сказал он, «не имеют отношения к заявлению об оскорблении чести и достоинства».

Егор Мартинович не признал исковое требование. Он настаивает, что Бекиш участвовал в силовом разгоне мирной акции и применял силу к людям. Мартинович ходатайствовал о приобщении видеозаписи, на которой это подтверждается (запись была опубликована в социальных сетях). Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства. Также суд отказал Мартиновичу в ходатайстве вести процесс на белорусском языке.

Мартинович определил позицию редакции так: «Цитаты, приведенные в иске, соответствуют действительности или являются выражением мнения, и на этом основании не могут быть опровергнуты».

Главный редактор «Нашай Нівы» подчеркнул перед началом суда в комментарии для Naviny.by, что согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.

Таким образом, считает Мартинович, цитаты «... у него были какие-то заскоки», «мне нужно знать, пожать ли ему руку», «каким трусом быть, чтобы сделать это…» не являются констатацией факта, а представляют субъективные мнения, свобода выражения которых гарантируется Конституцией.





Судья Инна Яловая назначила следующее предварительное заседание суда на 11 декабря. Она обязала Мартиновича предоставить суду до 30 ноября сведения о корреспонденте, который готовил материал «Хлопец, што вучыўся разам з амапаўцам і падобны да яго: «З-за яго цяпер адграбаю», а также документы, на основании которых этот автор сотрудничает с «Нашай Нівай».

Фото Вадима Замировского