Однокомнатные квартиры в Минске с кухнями-спальнями. Топ-5 вариантов

Источник материала: Tut.by

В однокомнатных квартирах жильцам, бывает, приходится обустраивать спальное место на кухне. И некоторым это неплохо удается. Уютные кухни в однокомнатных минских квартирах, где можно спать, — в подборке REALTY.TUT.BY.

Квартира за 62 тысячи долларов по ул. Каменногорской

Общая площадь квартиры — 42,7 кв. м, кухни — 9,5 кв. м. Расположена в панельном 16-этажном доме 2013 года постройки.

Квартира отличается уютной кухней с раскладным диваном. А еще здесь хорошо обустроенная лоджия — настоящая игровая комната для детей.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира за 63,7 тысячи долларов по ул. Лосика

Общая площадь — 40,1 кв. м, кухни — 12,1 кв. м. Квартира расположена в каркасно-блочном 19-этажном доме 2017 года постройки.

В квартире сделан хороший ремонт. Еще один бонус — застекленная лоджия с окнами в пол с выходом из кухни.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира за 52,9 тысячи долларов по ул. Уборевича

Общая площадь — 36,6 кв. м, кухни — 8,2 кв. м. Квартира расположена в кирпичном 12-этажном доме 1991 года постройки.

Квартира отличается ярким интерьером. На небольшой площади хозяева смогли обустроить зону отдыха, спальное место для родителей, спальные и рабочие места для детей.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира за 48 тысяч долларов по ул. Охотской

Общая площадь — 35,6 кв. м, кухни — 9,4 кв. м. Квартира расположена в 9-этажном панельном доме 1987 года постройки.

Квартира готова для проживания: здесь сделан аккуратный ремонт, есть встроенная кухня с техникой.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира за 72 тысячи долларов по ул. Матусевича

Общая площадь — 50,8 кв. м, кухни — 12,4 кв. м. Квартира расположена в 10-этажном каркасно-блочном доме 2011 года постройки.

В квартире сделан приятный ремонт. Зона спальни отделена от гостиной перегородкой. На кухне обустроено дополнительное спальное место. В прихожей есть огромный шкаф для хранения вещей.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by