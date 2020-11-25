ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Однокомнатные квартиры в Минске с кухнями-спальнями. Топ-5 вариантов

25.11.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В однокомнатных квартирах жильцам, бывает, приходится обустраивать спальное место на кухне. И некоторым это неплохо удается. Уютные кухни в однокомнатных минских квартирах, где можно спать, — в подборке REALTY.TUT.BY.

Квартира за 62 тысячи долларов по ул. Каменногорской

Общая площадь квартиры — 42,7 кв. м, кухни — 9,5 кв. м. Расположена в панельном 16-этажном доме 2013 года постройки.

Квартира отличается уютной кухней с раскладным диваном. А еще здесь хорошо обустроенная лоджия — настоящая игровая комната для детей.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира за 63,7 тысячи долларов по ул. Лосика

Общая площадь — 40,1 кв. м, кухни — 12,1 кв. м. Квартира расположена в каркасно-блочном 19-этажном доме 2017 года постройки.

В квартире сделан хороший ремонт. Еще один бонус — застекленная лоджия с окнами в пол с выходом из кухни.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира за 52,9 тысячи долларов по ул. Уборевича

Общая площадь — 36,6 кв. м, кухни — 8,2 кв. м. Квартира расположена в кирпичном 12-этажном доме 1991 года постройки.

Квартира отличается ярким интерьером. На небольшой площади хозяева смогли обустроить зону отдыха, спальное место для родителей, спальные и рабочие места для детей.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира за 48 тысяч долларов по ул. Охотской

Общая площадь — 35,6 кв. м, кухни — 9,4 кв. м. Квартира расположена в 9-этажном панельном доме 1987 года постройки.

Квартира готова для проживания: здесь сделан аккуратный ремонт, есть встроенная кухня с техникой.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира за 72 тысячи долларов по ул. Матусевича

Общая площадь — 50,8 кв. м, кухни — 12,4 кв. м. Квартира расположена в 10-этажном каркасно-блочном доме 2011 года постройки.

В квартире сделан приятный ремонт. Зона спальни отделена от гостиной перегородкой. На кухне обустроено дополнительное спальное место. В прихожей есть огромный шкаф для хранения вещей.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подборка столичных однокомнатных квартир с кухнями, где обустроено спальное место.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ён прасіў: «Ратуйце!» Памёр 22-гадовы студэнт Акадэміі музыкі, у яго быў каронавірус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика