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Под Полоцком VW с компанией молодежи влетел в дерево: один человек погиб, два пострадали
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла утром 25 ноября в Полоцком районе,
По предварительной информации, 20-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Полоцк — Глубокое. На 26-м километре на закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
Кроме водителя, в автомобиле ехали три пассажира в возрасте от 18 лет до 21 года. В результате ДТП 18-летний парень от полученных травм умер при доставлении в больницу. Водитель и 21-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести, а еще один пассажир в аварии не пострадал.
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20-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением.
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