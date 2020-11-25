﻿ Под Полоцком VW с компанией молодежи влетел в дерево: один человек погиб, два пострадали. 21.by
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Под Полоцком VW с компанией молодежи влетел в дерево: один человек погиб, два пострадали

25.11.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла утром 25 ноября в Полоцком районе, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 20-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Полоцк — Глубокое. На 26-м километре на закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

Кроме водителя, в автомобиле ехали три пассажира в возрасте от 18 лет до 21 года. В результате ДТП 18-летний парень от полученных травм умер при доставлении в больницу. Водитель и 21-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести, а еще один пассажир в аварии не пострадал.

 
 
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20-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением.
 
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