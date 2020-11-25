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Администрация Центрального района Минска требует от товариществ собственников стучать на жильцов

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Столичные чиновники продолжают борьбу с флагами и листовками.

Администрация Центрального района Минска требует от товариществ собственников стучать на жильцов

Накануне председателям правления товариществ собственников Центрального района Минска в коллективные чаты поступило требование от администрации района. Об этом сообщает TUT.BY.

Непонятный документ, имеющий непонятную силу и доведенный по весьма сомнительным каналам, подписан первым заместителем главы администрации Вадимом Передня.

— Администрация Центрального района Минска поручает вам в срок до 25.11.2020 представить письменную информацию о собственниках квартир (номер квартиры, контактный номер телефона), у которых на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика (флаги, листовки), — говорится в требовании.

Администрация Центрального района Минска требует от товариществ собственников стучать на жильцов

В случае неисполнения представитель администрации угрожает «привлечением к административной ответственности по ст. 23.1 КоАП «Неисполнение письменного требования (предписания)».

Напомним, 17 ноября Мингорисполкомом было подписано решение «О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска».

После этого появился список «территорий, подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан».

Два депутата столичного совета депутатов открыто выступили с просьбой об отмене данного решения. Депутат Ольга Тесакова в обращении к председателю Мингорсовета указала на то, что решение было принято неправомочно, пишет TUT.BY.

Депутат Павел Бочарников выдвинул целый ряд вопросов для рассмотрения на ближайшей сессии, один из которых касается отмены данного решения.

 
Теги: Минск
 
 
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