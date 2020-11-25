Администрация Центрального района Минска требует от товариществ собственников стучать на жильцов

Источник материала: Салiдарнасць

Столичные чиновники продолжают борьбу с флагами и листовками.





Накануне председателям правления товариществ собственников Центрального района Минска в коллективные чаты поступило требование от администрации района. Об этом сообщает TUT.BY.

Непонятный документ, имеющий непонятную силу и доведенный по весьма сомнительным каналам, подписан первым заместителем главы администрации Вадимом Передня.

— Администрация Центрального района Минска поручает вам в срок до 25.11.2020 представить письменную информацию о собственниках квартир (номер квартиры, контактный номер телефона), у которых на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика (флаги, листовки), — говорится в требовании.





В случае неисполнения представитель администрации угрожает «привлечением к административной ответственности по ст. 23.1 КоАП «Неисполнение письменного требования (предписания)».

Напомним, 17 ноября Мингорисполкомом было подписано решение «О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска».

После этого появился список «территорий , подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан».

Два депутата столичного совета депутатов открыто выступили с просьбой об отмене данного решения. Депутат Ольга Тесакова в обращении к председателю Мингорсовета указала на то, что решение было принято неправомочно, пишет TUT.BY .

Депутат Павел Бочарников выдвинул целый ряд вопросов для рассмотрения на ближайшей сессии, один из которых касается отмены данного решения.