|
Администрация Центрального района Минска требует от товариществ собственников стучать на жильцов
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Столичные чиновники продолжают борьбу с флагами и листовками.
Накануне председателям правления товариществ собственников Центрального района Минска в коллективные чаты поступило требование от администрации района. Об этом сообщает
Непонятный документ, имеющий непонятную силу и доведенный по весьма сомнительным каналам, подписан первым заместителем главы администрации Вадимом Передня.
— Администрация Центрального района Минска поручает вам в срок до 25.11.2020 представить письменную информацию о собственниках квартир (номер квартиры, контактный номер телефона), у которых на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика (флаги, листовки), — говорится в требовании.
В случае неисполнения представитель администрации угрожает «привлечением к административной ответственности по ст. 23.1 КоАП «Неисполнение письменного требования (предписания)».
Напомним, 17 ноября Мингорисполкомом было подписано
После этого появился
Два депутата столичного совета депутатов открыто выступили с просьбой об отмене данного решения. Депутат Ольга Тесакова в обращении к председателю Мингорсовета указала на то, что решение было принято неправомочно, пишет
Депутат Павел Бочарников выдвинул
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичные чиновники продолжают борьбу с флагами и листовками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)