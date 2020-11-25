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«Медиа-Полесье»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пинске пропал корреспондент «Медиа-Полесья» Весь вечер связи с журналистом не было, его телефон недоступен и утром.

Евгения по телефону попросили прийти в отделение уголовного розыска, где его хотят опросить. В качестве кого и в рамках какого дела, не объяснили. В 14.30 он предупредил об этом главного редактора и пошел на беседу.Весь вечер связи с журналистом не было, его телефон недоступен и утром.Начальник Пинского ГОВДна вопрос главного редакторао вызове и местонахождении Евгения Николаевича сказал, что ничего не знает, поскольку в производстве Пинского ГОВД находится 1800 материалов. Он предложил написать письменный запрос, что и было сделано.Напомним,, который освещал акции протеста в Пинске, судили уже дважды и наказывали сутками за работу на акции 10 августа, а также за нахождение на площади 30 августа — тогда он вообще стоял в стороне. Второй срок журналист не отбывал, постановление было обжаловано в областном суде.