Жнівень–лістапад 2020. Мы — сьведкі. „Мы пыталіся ў ахоўнікаў: ці жывы Лукашэнка?“. АБНАЎЛЯЕЦЦА

Источник материала: Радыё Свабода

Машына прыехала, нам сказалі выходзіць. Мы пачулі, як крычаць турэмнікі, затрыманыя маўчалі, некаторыя — каго білі — плакалі. Славутая турма на Акрэсьціна падзеленая на вялікі і маленькі двары, злучаныя паміж сабой. На вялікім двары знаходзіцца пяціпавярховы белы будынак, на малым — маленькі чатырохпавярховы.

Нас адправілі ў вялікі двор. Там каля сьцяны ўжо ляжалі іншыя арыштаваныя, іх абшуквалі турэмнікі. Нам таксама загадалі гэтак сама легчы. Некаторых людзей адпраўлялі ў гэты белы будынак, на ўваходзе трэба было зьняць абутак. Усе падпарадкаваліся.

Што адбывалася зь людзьмі далей у гэтым белым будынку, я так і не даведаўся. Турэмнікі выявілі, што я іншаземец, да мяне падышоў нейкі начальнік, сказаў, што мяне трэба вывесьці. Я спадзяваўся, што ўсё зьменіцца, мяне выпусьцяць. Але гэтага ня здарылася — празь некалькі хвілін гэты чалавек адвёў мяне ў чырвоны будынак.

Гвалт там мяне шакаваў. Каля пяцідзесяці чалавек з аголенымі торсамі стаялі на каленях каля сьцяны, некалькі турэмнікаў білі іх дубінкамі. Я таксама быў каля гэтай сьцяны, на ёй насупраць ад мяне былі сьляды сьвежай крыві. Побач са мной быў італьянскі рэпартэр. Можна сказаць, што мы карысталіся «льготамі» — нас ня білі. За выключэньнем некалькіх украінцаў і расейца — магчыма, іх не прызналі за іншаземцаў альбо яны супраціўляліся. Хоць я не скажу, што паводзіў сябе вельмі паслухмяна.

Думаю, яны не зусім разумелі, што рабіць з затрыманымі іншаземцамі. Нядоўга нешта абмяркоўвалі, а потым нас адправілі ў адну з «клетак» пад адкрытым небам — прагулачны бэтонны дворык. Нас там было 12 замежнікаў. У турме наўрад ці выканаюць хоць якую нашу просьбу, ня варта гэтага чакаць, там дзейнічаюць свае працэдуры. Калі зьняволеныя пра нешта прасілі, міліцыя іх проста ігнаравала. Я спрабаваў нешта пытаць, вынік быў той самы. Ды і гаварыў я на ангельскай.

На падлозе нашай клеткі быў вадасьцёк, каб мы маглі памачыцца. Вады мы не прасілі — думалі, што нас выпусьцяць да сьвітаньня.

Арыштаваныя іншаземцы былі ў параўнальна стабільным настроі. Пад крыкі турэмнікаў і зьняволеных мы абмяркоўвалі на ангельскай сытуацыю той ночы, апавядалі адзін аднаму, як нас арыштавалі. Я падумаў пра песьню «Wind of change», успомніліся словы: «An August summer night, soliders passing by, listening to wind of change». Я быў больш злы, чым напалоханы. І быў абсалютна ўпэўнены, што мяне хутка выпусьцяць — я ж не зрабіў нічога дрэннага.