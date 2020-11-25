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Кочетков: белорусский кризис приобретает форму "застарелого"

25.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кочетков: белорусский кризис приобретает форму "застарелого"

Очевидно, что протестная активность в Беларуси ослабевает, но говорит ли это о том, что общественно-политический конфликт исчерпан, какие шаги необходимо сделать белорусской власти, чтобы успокоить общество, не привести к новому накоплению отрицательной политической энергии, способной со временем выплеснуться в очередную волну протеста, слушателям радио Sputnik рассказал известный российский политический эксперт Алексей Кочетков. 

© Photo : предоставлено А. Слесаревым
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"Нужно начинать диалог с пророссийской частью белорусского общества, нужно вести диалог с российской властью о непосредственных шагах по созданию Союзного государства. Белорусский кризис приобретает черты "застарелого", и новейшая история показывает, что подобные кризисы заканчиваются серьезными взрывами. Ну а внешнеполитическая многовекторность не спасла ни Милошевича, ни Саддама Хуссейна, ни Муаммара Каддафи. Вообще никого. Желание сидеть на нескольких стульях, как правило, ограничено анатомическими возможностями и положительного результата не дает", ― отмечает собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта, президента фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Чем заканчиваются "застарелые" кризисы, убедительно показывает новейшая история ― о путях выхода Беларуси из сложной общественно-политической ситуации...
 
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