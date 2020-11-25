Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кочетков: белорусский кризис приобретает форму "застарелого"

Очевидно, что протестная активность в Беларуси ослабевает, но говорит ли это о том, что общественно-политический конфликт исчерпан, какие шаги необходимо сделать белорусской власти, чтобы успокоить общество, не привести к новому накоплению отрицательной политической энергии, способной со временем выплеснуться в очередную волну протеста, слушателям радио Sputnik рассказал известный российский политический эксперт Алексей Кочетков.

"Нужно начинать диалог с пророссийской частью белорусского общества, нужно вести диалог с российской властью о непосредственных шагах по созданию Союзного государства. Белорусский кризис приобретает черты "застарелого", и новейшая история показывает, что подобные кризисы заканчиваются серьезными взрывами. Ну а внешнеполитическая многовекторность не спасла ни Милошевича, ни Саддама Хуссейна, ни Муаммара Каддафи. Вообще никого. Желание сидеть на нескольких стульях, как правило, ограничено анатомическими возможностями и положительного результата не дает", ― отмечает собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта, президента фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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