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Автомобиль протаранил ворота канцелярии Меркель – видео
25.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Легковой автомобиль
На черном Volkswagen Golf белой краской на немецком языке было написано два послания: "Остановите политику глобализации" и "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".
В результате инцидента никто не пострадал, незначительный ущерб нанесен воротам. Водитель задержан, он пытался прорваться к зданию ведомства.
Полиция сообщила, что пока не рассматривает произошедшее как попытку теракта. И также не исключает, что водитель машины может страдать психическим расстройством.
ЧП произошло перед запланированной видеоконференции Меркель с главами регионов по вопросу о продлении и ужесточении карантинных ограничений, связанных с COVID-19.
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Черный Volkswagen Golf, разрисованный посланиями к властям, протаранил ворота ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Смотрите на видео, что было написано на машине.
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