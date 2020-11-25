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Автомобиль протаранил ворота канцелярии Меркель – видео

25.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Легковой автомобиль врезался в главные ворота канцелярии главы правительства Германии Ангелы Меркель в Берлине.

На черном Volkswagen Golf белой краской на немецком языке было написано два послания: "Остановите политику глобализации" и "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".

YouTube / Sputnik Беларусь
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В результате инцидента никто не пострадал, незначительный ущерб нанесен воротам. Водитель задержан, он пытался прорваться к зданию ведомства.

Полиция сообщила, что пока не рассматривает произошедшее как попытку теракта. И также не исключает, что водитель машины может страдать психическим расстройством.

ЧП произошло перед запланированной видеоконференции Меркель с главами регионов по вопросу о продлении и ужесточении карантинных ограничений, связанных с COVID-19.

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Черный Volkswagen Golf, разрисованный посланиями к властям, протаранил ворота ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Смотрите на видео, что было написано на машине.
 
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