«Мы не сможем объяснить законность предоставления персональных данных». Как ТС отвечают на запросы госорганов о списках «бчб-жильцов»

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«Гонять» белорусов за бело-красно-белые флаги на личных окнах и балконах пытаются еще с начала осени. Первой под прицел попала «Новая Боровая». Одну из жительниц протестного квартала в итоге даже оштрафовали , так как окно «не является местом, специально определенным исполнительными и распорядительными органами для размещения такой информации». Звучит дико, но как есть. А сегодня стало известно, что и Центральный район подключился к сбору информации о жильцах, которые разместили бчб-символику на фасадах и окнах. Причем администрация требует сдать все телефоны и имена. Впрочем, «центральщики» не первые, кто отправляет такие или похожие запросы, и некоторые товарищества собственников уже выработали правила деловой переписки. Приводим несколько вариантов ответов на самые распространенные запросы.

О предоставлении списков жильцов

В наш адрес поступил запрос о предоставлении сведений о жильцах квартир дома №ХХ по улице Х, входящих в состав ТС «...» (исх. от ...) (далее — запрос).

Наша организация соблюдает требования действующего законодательства. Мы осознаем важность своевременного и полного расследования правонарушений в порядке, установленном законодательством, и привлечения виновных лиц к установленной законодательством ответственности. Мы также выражаем готовность исполнять законные требования должностных лиц органов внутренних дел.

Одним из принципов деятельности органов внутренних дел является принцип законности (статья 4 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»). Принцип законности означает, в частности, что действия (в том числе требования и принимаемые решения) должностных лиц органов внутренних дел должны основываться на действующем законодательстве.

Отметим, что ряд сведений о владельцах квартир (фамилия, имя, отчество, идентификационный номер, дата рождения, данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания, паспортные данные и др.) является персональными данными (статья 1 закона «Об информации, информатизации и защите информации»). Персональные данные относятся к информации, распространение или предоставление которой ограничено (статья 17 указанного закона). Следовательно, мы вправе предоставить персональные данные владельцев квартир только при наличии запроса компетентного государственного органа, который соответствует требованиям законодательства.





Из содержания запроса мы делаем вывод, что сведения о владельцах квартир запрашиваются в рамках дела об административном правонарушении. Порядок административного процесса устанавливается Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП).

Органы внутренних дел наделены правом:

составлять протоколы об административных правонарушениях лишь по определенным составам административных правонарушений (пункт 1 части 1 статьи 3.30 ПИКоАП);

рассматривать дела об административных правонарушениях лишь по определенным составам административных правонарушений (статья 3.6 ПИКоАП).

Административный процесс считается начатым с момента: составления протокола об административном правонарушении; составления протокола о процессуальном действии; вынесения постановления о мерах обеспечения административного процесса; вынесения постановления о наложении административного взыскания в случаях, когда в соответствии с ПИКоАП протокол об административном правонарушении не составляется; административного задержания физического лица (статья 9.5 ПИКоАП).

В соответствии с пунктом 6.12 ПИКоАП, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, имеет право требовать от физических и юридических лиц представления информации, имеющей значение для дела. Орган, ведущий административный процесс, при ведении административного процесса обязан соблюдать требования ПИКоАП (принцип законности осуществления административного процесса). Доказательства, полученные с нарушением порядка, установленного ПИКоАП, не имеют юридической силы и не могут являться основанием для принятия решения по делу об административном правонарушении (статья 2.2 ПИКоАП).

Таким образом, орган внутренних дел, действуя в качестве органа, ведущего административный процесс, вправе требовать от организации информацию в рамках начатого административного процесса по конкретному делу об административных правонарушениях.





В запросе отсутствуют сведения о конкретном деле об административном правонарушении, в рамках подготовки к рассмотрению (рассмотрения) которого запрошены сведения о владельцах квартир. Следовательно, у нашей организации отсутствует обязанность предоставлять запрошенные сведения на основании полученного запроса.

Предоставление персональных данных владельцев квартир в отсутствие запроса компетентного государственного органа, соответствующего законодательству, влечет для нашей организации и должностных лиц ответственность, предусмотренную законодательством за разглашение персональных данных (статья 22.13 КоАП), а также претензии со стороны владельцев квартир, чьи данные были разглашены, в том числе по возмещению морального вреда (статья 152 ГК). То есть мы не сможем объяснить владельцам квартир законность предоставления их персональных данных третьим лицам.

Выражаем готовность исполнять законные требования должностных лиц органов внутренних дел, действующих в качестве органа, ведущего административный процесс, при условии запроса сведений в порядке, установленном законодательством (с указанием в запросе сведений о конкретном деле об административном правонарушении и состава правонарушения).

Если наше предположение о том, что сведения о владельцах квартир запрашиваются в рамках административного процесса, не верно, просим пояснить, на основании какой конкретно нормы нормативного правового акта запрашиваются данные сведения. Как было указано выше, персональные данные граждан относятся к информации, предоставление которой ограничено, и для предоставления этих сведений третьим лицам должны быть законные основания.

О размещении флагов и архитектурном решении фасада здания

Председателем товарищества собственников жилого дома №Х по ул. Х было получено письмо от ХХ.ХХ.2020 №ХХХ, информирующее о том, «что на фасаде жилого дома установлен факт размещения синтетического полотна, которое не предусмотрено проектной документацией на здание, что приводит к нарушению архитектурного решения фасада здания.

Изменение фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений в части размещения флагов и иных синтетических тканей, а также нарушение требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при размещении во вспомогательных помещениях и на элементах здания натянутых синтетических тканей, которые не предусмотрены проектной документацией на здание, является административным правонарушением».





Хотим акцентировать ваше внимание на следующее:

Размещение флагов и иных синтетических тканей не противоречит нормативно-правовому акту (далее — НПА), на который вы ссылаетесь, а именно постановление Совета министров от 16.05.2013 №385. В соответствии с данным НПА под изменением фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений понимается «перепланировка» и «переустройство».

В соответствии с главой 1 статьи 2:

перепланировка — изменение планировочных решений жилого и (или) нежилого помещений в процессе выполнения ремонтно-строительных работ;

переустройство — изменение инженерных систем (демонтаж, установка, замена или перенос инженерных сетей, электрического, санитарно-технического или иного оборудования) в жилом и (или) нежилом помещениях и (или) конструктивных элементов в процессе выполнения ремонтно-строительных работ.

Как видно из содержания данной статьи, перепланировка и переустройство носят характер изменения планировки. Таким образом, наличие синтетического флага на балконе не является изменением фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений.

Также вы информируете, что «в соответствии с Положением об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384, установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций (в том числе растяжек с размещением на них синтетических тканей), за исключением конструкций сушки белья, производится после получения согласования территориального подразделения архитектуры и градостроительства. Гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществивший самовольную установку индивидуальных антенн и иных конструкций, несут ответственность со статьей 21.13 „Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения“».

Вы исказили содержание статьи, тем самым попытались ввести нас в заблуждение.





Глава 1. Общие положения.

3. Установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций (далее — установка индивидуальных антенн и иных конструкций), за исключением конструкций для сушки белья, производится после получения согласования территориального подразделения архитектуры и градостроительства.

Как видно из содержания статьи, в ней отсутствует «(в том числе растяжек с размещением на них синтетических тканей)». Таким образом, данная информация не соответствует действительности и не налагает запрет на использование растяжек с размещением на них синтетических тканей.

Также хотим донести до вашего сведения, что статья 21.13 КоАП указывает конкретно на «самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений», то есть на изменение/переоборудование/переустройство архитектурных и конструктивных элементов. Наличие синтетического флага либо растяжки на фасаде здания никоим образом не может быть и не является изменением конструктивных элементов.





Также флаг сам по себе не является конструкцией, что следует из содержания данного термина. Конструкция — «состав и взаимное расположение частей какого-нибудь строения, сооружения, механизма, а также само строение, сооружение, машина с таким устройством».

Таким образом, размещение флага на фасаде здания не может быть основанием для начала административного процесса ввиду отсутствия состава правонарушения.

«В целях соблюдения законных прав собственников жилых домов информируем вас, что согласно пункту 3 статьи 170 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК) председатель правления организации собственников обязан выполнять требования актов законодательства по управлению общим имуществом совместного домовладения, в том числе по содержанию собственного имущества совместного домовладения и придомовой территории.

Статья 170. Способы управления общим имуществом.

3. Решение о выборе одного из способов управления общим имуществом, указанных в абзацах втором, третьем и пятом пункта 1 настоящей статьи, принимается на общем собрании участников совместного домовладения.

5. Управление общим имуществом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопроса владения и пользования этим имуществом, а также предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам.

На основании данной статьи способ управления имуществом не противоречит способу, принятому на общем собрании участников, и не нарушает благоприятные и безопасные условия для проживания граждан. То есть наличие флага на фасаде здания, размещенного любым из жильцов, не представляет жильцам опасности.

«В случае непринятия мер оперативного реагирования, администрацией Московского района г. Минска будет начат административный процесс по статье 21.14, 21.13, 23.56, 23.89».

Учитывая то, что за отсутствием состава правонарушения по статье 21.13 административный процесс не может быть начат, просим вас сообщить нам со ссылкой на действующее законодательство нарушения, которые, как вы считаете, могут быть основанием для начала административного процесса по статье 21.14, 23.56, 23.89.

В случае обоснованного требования со ссылкой на нормативно-правовые акты мы готовы устранить нарушения на основании законных требований.

«Кроме того, за невыполнение, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом также предусмотрена административная ответственность и влечет наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест».

Доносим до вашего сведения, что в случае ограничений прав и свобод гражданина, должностное лицо обязано сослаться на норму права, на основании которой происходит ограничение прав и свобод, после чего требование должностного лица является законным к исполнению.

О размещении флагов на фасаде и нарушении Правил благоустройства

В наш адрес поступило предписание (требование) об устранении нарушений законодательства (исх. от ...) (далее — предписание от ХХ.ХХ.2020).

Наша организация соблюдает требования действующего законодательства, организация и ее должностные лица не привлекались ранее к ответственности за нарушение законодательства в сфере содержания и обслуживания жилых домов и придомовой территории, благоустройства и содержания населенных пунктов.

Мы осознаем важность выполнения мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, а также соблюдения Правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Мы также выражаем готовность исполнять законные требования должностных лиц органов внутренних дел.





Одним из принципов деятельности органов внутренних дел в целом и сфере профилактики правонарушений в частности является принцип законности (статья 4 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», статья 4 закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»). Принцип законности означает, в частности, что действия (в том числе требования и принимаемые решения) должностных лиц органов внутренних дел должны основываться на действующем законодательстве. Кроме того, сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности (статья 23 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»)

1. Исходя из содержания требований, указанных в предписании от ХХ.ХХ.2020, мы делаем вывод, что вы рассматриваете размещение флагов на фасадах зданий и сооружений в качестве нарушения Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, предусмотренного статьей 21.14 КоАП. Мы проанализировали Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087 (ред. от 25.05.2018).

На наш взгляд, указанные Правила не содержат норм, которые запрещают жильцам жилого дома размещать флаги на фасаде жилого дома.

Кроме того, благоустройство и содержание территории осуществляются в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирования экологически и пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания (п. 5 указанных Правил).

Размещение флагов на фасаде жилого дома не противоречит указанным целям:

не влияет на состояние жилого дома, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, а также не делает состояние этих объектов непригодным для эксплуатации;

не влечет ухудшение условий жизнедеятельности населения;

не препятствует формированию экологически и пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания.

Очевидно, что статья 21.14 КоАП устанавливает лишь вид административного правонарушения, поскольку сами Правила благоустройства и содержания населенных пунктов содержат ряд требований, запретов и ограничений. При этом для квалификации деяния гражданина как административного правонарушения необходимо указать конкретную нарушенную норму материального права.





В целях соблюдения принципа законности деятельности по профилактике правонарушений просим пояснить, какая именно норма Правил благоустройства и содержания населенных пунктов устанавливает запрет (ограничение) гражданам вывешивать флаги, в том числе бело-красно-белый флаг, на фасаде жилого дома, в котором они проживают. Если подобная норма не содержится в указанных Правилах, просим привести конкретную норму иного нормативного правового акта, которая содержит данный запрет (ограничение).

Сведения о конкретной норме указанных Правил или иного нормативного правового акта, устанавливающей запрет (ограничение) гражданам вывешивать флаги на фасаде жилого дома, позволит нам более эффективно провести профилактические мероприятия: разъяснительную беседу с жильцам ТС «...», размещение соответствующей информации в интернет-мессенджерах и в местах для объявлений, контроль за соблюдением данной нормы. Предвидим первый же вопрос жильцов при проведении таких мероприятий: «Какая именно статья (пункт) нормативного акта нарушена?»

Если же подобная норма отсутствует в указанных Правилах или ином нормативном правовом акте, на наш взгляд, размещение флагов на фасаде жилого дома нельзя рассматривать как административное правонарушение, предусмотренное статьей 21.14 КоАП. В таком случае проведение профилактических мероприятий будет противоречить принципу законности, так как отсутствует состав правонарушения.

2. Проведение мероприятий, указанных в предписании от ХХ.ХХ.2020 в срок до ХХ.ХХ.2020, объективно не представляется возможным по следующим причинам:

1) в предписании от ХХ.ХХ.2020 не указана, какая конкретно норма Правил благоустройства и содержания населенных пунктов (или иного нормативного правового акта) устанавливает запрет (ограничение) гражданам вывешивать флаги, в том числе бело-красно-белый флаг, на фасаде жилого дома, в котором они проживают. Следовательно, мы не можем в полной мере довести требования законодательства до жильцов ТС «...». В свою очередь, непредоставление гражданам данных сведений нарушает принцип законности деятельности по профилактике правонарушений;

2) в домах №Х по ул. Х, входящих в ТС «...», проживают более [количество] жильцов. Индивидуальные профилактические беседы повлекут слишком большие трудозатраты со стороны товарищества. Для организации общего собрания необходимо заранее уведомить жильцов, определить место проведения собрания и организовать это собрание. Как показывает практика проведения общих собраний членов товарищества собственников, о проведении собрания необходимо уведомлять не менее чем за [среднее кол-во дней по вашей практике] дней для обеспечения максимальной явки.

Обязуемся выполнить мероприятия, указанные в предписании от ХХ.ХХ.2020, после получения дополнительной информации о том, какая конкретно норма Правил благоустройства и содержания населенных пунктов (или иного нормативного правового акта) устанавливает запрет (ограничение) гражданам вывешивать флаги, в том числе бело-красно-белый флаг, на фасаде жилого дома, в котором они проживают. Данные сведения необходимы для более эффективного проведения мероприятий, указанных в предписании от ХХ.ХХ.2020, и соблюдения принципа законности при их проведении.