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Новые смайлики в Android будут появляться чаще

25.11.2020 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Судя по всему, Google внесет некоторые изменения в исходный код операционной системы Android, что позволит более оперативно добавлять в нее новые эмодзи. Судя по бурным обсуждениям в сети, это важный и востребованный компонент среди пользователей Android-устройств. Как напоминает SlashGear, сейчас новые эмодзи появляются лишь со значительным апдейтом ОС и требуют перезагрузки.

Причина кроется в том, что они «вшиты» (или, точнее, связаны) в системные шрифты. Google часто ожидает значительных обновлений, чтобы добавить эмодзи. А так как происходит это не часто и не для всех, Android-пользователи чувствуют себя обделенными.

В XDA обратили внимание, что Google внесла изменения в исходный код — шрифты отправляются на новое место, вероятно, в раздел, который обеспечивает большую гибкость. Тогда новые эмодзи будут появляться намного оперативнее.

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Судя по всему, Google внесет некоторые изменения в исходный код операционной системы Android, что позволит более оперативно добавлять в нее новые эмодзи. Судя по бурным...
 
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