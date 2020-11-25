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Новые смайлики в Android будут появляться чаще
Источник материала: Onliner
Судя по всему, Google внесет некоторые изменения в исходный код операционной системы Android, что позволит более оперативно добавлять в нее новые эмодзи. Судя по бурным обсуждениям в сети, это важный и востребованный компонент среди пользователей Android-устройств. Как
Причина кроется в том, что они «вшиты» (или, точнее, связаны) в системные шрифты. Google часто ожидает значительных обновлений, чтобы добавить эмодзи. А так как происходит это не часто и не для всех, Android-пользователи чувствуют себя обделенными.
В XDA обратили внимание, что Google внесла изменения в исходный код — шрифты отправляются на новое место, вероятно, в раздел, который обеспечивает большую гибкость. Тогда новые эмодзи будут появляться намного оперативнее.
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Судя по всему, Google внесет некоторые изменения в исходный код операционной системы Android, что позволит более оперативно добавлять в нее новые эмодзи. Судя по бурным...
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