Под Полоцком Volkswagen Passat врезался в дерево: погиб пассажир, двое травмированы (видео)

Источник материала: Onliner

По информации МВД, авария произошла сегодня утром на 26-м км трассы Полоцк — Глубокое. За рулем Volkswagen Passat находился 20-летний водитель, по предварительной информации, на закруглении дороги он не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В салоне авто кроме водителя находились три пассажира (в возрасте от 18 до 21 года).

— По дороге в больницу 18-летний пассажир скончался. Водитель и 21-летний парень травмированы, еще один человек не пострадал, — сообщили в МВД.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и ГАИ, устанавливаются обстоятельства происшествия.