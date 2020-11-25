|
Под Полоцком Volkswagen Passat врезался в дерево: погиб пассажир, двое травмированы (видео)
Источник материала: Onliner
По информации МВД, авария произошла сегодня утром на 26-м км трассы Полоцк — Глубокое. За рулем Volkswagen Passat находился 20-летний водитель, по предварительной информации, на закруглении дороги он не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В салоне авто кроме водителя находились три пассажира (в возрасте от 18 до 21 года).
— По дороге в больницу 18-летний пассажир скончался. Водитель и 21-летний парень травмированы, еще один человек не пострадал, — сообщили в МВД.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа и ГАИ, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации МВД, авария произошла сегодня утром на 26-м км трассы Полоцк — Глубокое. За рулем Volkswagen Passat находился 20-летний водитель, по предварительной информации,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)