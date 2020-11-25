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Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

25.11.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

США могут ввести санкции против Минобороны России, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Это следует из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа.

Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.

В частности, в список могут попасть институты государственной корпорации "Росатом", которая участвовала в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, если санкции утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.

Накануне Госдепартамент сообщил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

 
 
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США могут ввести санкции против Минобороны России, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией...
 
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