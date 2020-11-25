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Новый указ: Лукашенко разрешил сам себе менять законы за 10 дней

25.11.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко подписал указ, согласно которому правящий режим в угоду себе сможет менять законы в течение всего 10 дней - для "оперативного реагирования".



2.1. решение о подготовке срочных проектов принимается президентом Республики Беларусь, а также главой Администрации президента Республики Беларусь, премьер-министром Республики Беларусь или их первыми заместителями; 

2.2. подготовка срочных проектов осуществляется в ускоренном порядке (в том числе в формате совещаний) в соответствии с требованиями настоящего Указа;

2.3. общий срок подготовки срочных проектов, включая их согласование с заинтересованными и проведение обязательной юридической и иных экспертиз, не может превышать 10 рабочих дней.
 
 
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Лукашенко подписал указ, согласно которому правящий режим в угоду себе сможет менять законы в течение всего 10 дней - для "оперативного реагирования".
 
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