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Новый указ: Лукашенко разрешил сам себе менять законы за 10 дней
Источник материала: Партизан
Лукашенко подписал указ, согласно которому правящий режим в угоду себе сможет менять законы в течение всего 10 дней - для "оперативного реагирования".
2.1. решение о подготовке срочных проектов принимается президентом Республики Беларусь, а также главой Администрации президента Республики Беларусь, премьер-министром Республики Беларусь или их первыми заместителями;
2.2. подготовка срочных проектов осуществляется в ускоренном порядке (в том числе в формате совещаний) в соответствии с требованиями настоящего Указа;
2.3. общий срок подготовки срочных проектов, включая их согласование с заинтересованными и проведение обязательной юридической и иных экспертиз, не может превышать 10 рабочих дней.
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Лукашенко подписал указ, согласно которому правящий режим в угоду себе сможет менять законы в течение всего 10 дней - для "оперативного реагирования".
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