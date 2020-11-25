Суд закрыл заседание по иску к А1 об отключении интернета

Суд Центрального района Минска удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика, так как «будут обнародованы материалы, которые представляют коммерческую тайну и информацию ограниченного распространения».





В то же время суд отказал в вызове технического специалиста в качестве свидетеля и в получении от А1 и «вышестоящего оператора» агрегированных данных по внутреннему и внешнему трафику за несколько периодов в июне, июле и августе.





Несколько клиентов А1 подали коллективный иск в связи с отключением мобильного интернета 9–11 августа. Они требуют от оператора компенсации. Предварительное заседание состоялось ещё месяц назад, на 25 ноября было назначение основное слушание.





Адвокат истцов Сергей Зикрацкий говорит, что, по мнению абонентов, A1 только частично компенсировал абонентскую плату за три дня блокировки интернета. Истцы требуют «уменьшить стоимость услуг за этот период в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса». Также они рассчитывают на компенсацию расходов на адвокатов и морального вреда в размере 100 рублей каждому истцу.





Второе ходатайство — обязать A1 предоставить объяснение по причине непредоставления услуг.





В A1 ситуацию комментировали так:





— Сложности в работе некоторых сервисов через мобильный и фиксированный интернет в период с 9 по 11 августа 2020 года, с которыми столкнулись абоненты компании, возникли по независящим от оператора причинам. Корректное предоставление доступа к сервисам было автоматически продолжено после восстановления обслуживания со стороны вышестоящего провайдера. При этом руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам фиксированного интернета и телевидения за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно.