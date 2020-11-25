Последний гвоздь в крышку гроба? Эксперты - о новых санкциях против режима Лукашенко

Евросоюз активно готовит и уже в ближайшее время планирует ввести третий пакет санкций в отношении Беларуси. В этот раз они коснутся не Александра Лукашенко и каких-то министров, а компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко.





TUT.BY, в списке, поданном в Foreign Affairs Council — 20 бизнесменов и около 400 компаний. Третий пакет санкций точно будет, списки могут быть приняты уже на заседании министров иностранных дел ЕС 7 декабря. По информациив списке, поданном в Foreign Affairs Council —Третий пакет санкций точно будет, списки могут быть приняты уже на заседании министров иностранных дел ЕС 7 декабря.





Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел стран ЕС 19 ноября заявил, что новые санкции станут ответом на жестокость белорусских властей и будут направлены против учреждений и частного бизнеса, которые финансируют Александра Лукашенко и его правительство.





"Этот шаг повлияет на развитие нормальной экономической деятельности в Беларуси", — предупредил Боррель.





Он пояснил, что страны ЕС могут предлагать компании для включения в «черный список», но для этого нужно представить доказательства в обоснование своих предложений. По оценкам экспертов, основанием может быть, в частности, публикация материалов в СМИ.





«Лукашенко должен понимать: любое действие против народа будет вести к последствиям для него лично»

О необходимости более жестких санкций на встречах с зарубежными лидерами говорит экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко рассказал TUT.BY, что команда Тихановской сама не готовит санкционные списки или пакеты, они готовятся группой юристов, организаций и инициатив, которые работают по запросу штаба.





— Эти списки обновляются постоянно, к каждому человеку прикладывается список доказательств из открытых источников, из СМИ, с фотографиями этих людей. Если это были люди, причастные в гибели Бондаренко, то это фото, которые подтверждают их личности.





Есть строгие правила каким образом люди должны добавляться в списки: должно быть имя-отчество, дата рождения, преступления, которые этот человек совершил, ссылки на доказательства, — говорит Вечерко.





Третий пакет санкций, по словам советника Тихановской, будет самым болезненным и для официального Минска, и лично для Лукашенко, и для бизнесменов.





— В санкционном пакете будет публичная и непубличная часть. Насколько мы понимаем, в публичную войдут имена людей, в отношении которых введут санкции. Этот список может быть от 100 до 300 человек, и будет включать в себя судей, фальсификаторов выборов, омоновцев, силовиков, чиновников и, что новое и очень важное, пропагандистов.





Отдельные одиозные фигуры, которые уже внесены прибалтийскими странами в санкционные списки, тоже войдут. Вот эти индивидуальные санкции — это не только запрет на въезд, это также финансовые ограничения: эти люди не смогут открывать счета в европейских банках и их бизнесы и бизнесы, связанные с ними, тоже под эти санкции попадают, — пояснил Франак Вечерко.





Европейские компании не смогут покупать продукцию компаний из санкционного списка.





Вторая, непубличная часть этого пакета — закрытые списки, которые, возможно, сразу не будут опубликованы, чтобы эти люди и эти компании не могли перевести свои активы, не могли обойти санкции.





То есть многие из них даже не сразу узнают, что они под санкциями. Тут список, по словам представителя Тихановской, может быть еще длиннее, потому что, как правило, в список попадает материнская компания, дочерние и компании, напрямую связанные с владельцем.





— После санкций 2010 года бизнесы, которые попали под санкции, пытались эти санкции обходить. Эти ошибки нельзя повторить теперь. Санкции строго связаны с прекращением насилия и началом расследований против виновных в избиениях, задержаниях, пытках. И однозначное условие — освобождение политзаключенных и их амнистия.





Что касается новых выборов и условий для их проведения, это отдельная история, которая будет решаться во время переговоров.

Санкции — это реакция на милицейскую брутальность, на насилие и пытки.

И если эскалация насилия не снизится и политзаключенных не начнут освобождать, можно ждать и четвертый, и пятый пакет санкций, — говорит Вечерко.





Помимо того, некоторые страны, по словам советника Тихановской, в том числе Польша, страны Балтии, готовят отдельные национальные санкционные списки, которые могут быть в разы больше.





Некоторые страны готовят также пакеты экономических, секторальных санкций против тех предприятий и бизнесов, которые репрессируют работников. Например, если Беларуськалий увольняет 50 участников страйка, то автоматически компании, которые с ним сотрудничают, пересматривают контракты.





Это называется обусловленные санкции — санкции, которые вводятся в случае, если компания не выполняет правила или осуществляет репрессии.





«Это — конец бизнес-карьеры»

Санкционный пакет ударит по множеству предприятия из госсектора, и отдельно — по близкому к власти частному бизнесу, предупреждают эксперты.





— Чтобы снять санкции, предприятиям, к примеру, химическим, нефтеперерабатывающим, потребуются годы. «Беларуськалий» и БКК после введенных в 2006 году США санкций несколько лет потратили только на выяснение, распространяются ли на них эти санкции.





«Инфобанк», попавший под санкции первым из белорусских компаний, потратил на отбеливание репутации банка десять лет. С бизнесменами все еще хуже — это будет репутационный удар на всю жизнь. Это — конец бизнес-карьеры, — рассказывает выходец из Беларуси, ведущий бизнес в Европе.





Под санкции из белорусских крупных бизнесменов пока попадали Владимир Пефтиев и Юрий Чиж, номер 1 и номер 2 в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны 2011 года по версии «Ежедневника». Это случилось после президентских выборов 2010 года, жесткого разгона протестующих и уголовных дел в отношении экс-кандидатов.





Под санкции попали и все активы этих бизнесменов. Пефтиеву, номер 1 в рейтинге, пришлось начать масштабную кампанию по восстановлению на территории ЕС своих личных и имущественных прав. Решение совета ЕС он оспорил, в 2012 году были разморожены его счета в Литве, в 2013—2014 годах аннулировали санкции Совета Евросоюза и суд постановил считать, что Владимир Пефтиев никогда не состоял в санкционных списках.





Сам Пефтиев к этому времени из всех своих компаний вышел, СМИ подозревали, что ему пришлось вести дела через компании жены и офшоры.





Юрий Чиж отбивался от санкций до ноября 2015 года, когда суд в Люксембурге вынес решение об их отмене, сославшись на то, что Совет Европы не представил доказательств того, что Чиж финансово поддерживает власти, получая содействие своему бизнесу. Но о прежних бизнес-высотах пришлось забыть — к тому времени у Чижа накопилось достаточно других проблем.





— Нынешняя ситуация в Беларуси на порядок масштабнее — и по уровню недовольства граждан, по масштабу фальсификаций, и по количеству задержанных и избитых. Сейчас все крупные проекты страны оказываются под ударом. Это и «Умный город» Каричей, и проекты «Бремино Групп» Олексина, Воробья и Зайцева, и проекты Мошенского, Шакутина, Белого, Топузидиса, и экспортные амбиции БНБК, куда уже вложено много средств, — предупреждает бизнесмен. — Это заморозка активов, закрытие корсчетов и годы на доказывание того, что вы — не «кошелек режима».





Более того, надо учитывать, подчеркивает собеседник, что в 2010—2012 годах никто серьезно списками кандидатов на санкции не занимался. Сейчас на это работает множество квалифицированных юристов, знающих требования ЕС.





— Могу предположить, что кого не добьют европейские санкции, добьют американские. Это тоже вопрос буквально трех месяцев, — добавляет эксперт.





Единственный шаг, который мог бы затормозить разгоняющуюся машину санкций — освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия на улицах и предложения по реальному, а не фиктивному диалогу, в том числе с участием тех лидеров, которые сейчас находятся в тюрьме и за рубежом, считает собеседник.





А простым белорусам это поможет?

Опасения властей Беларуси перед нарастанием экономического давления весьма дипломатично выразил министр иностранных дел Владимир Макей. «Эти призывы к экономическим санкциям (со стороны белорусской оппозиции — прим. ред.) в моем понимании не просто большая глупость — это большая опасность для государственности Беларуси в целом».





Замглавы МИД России Андрей Руденко поддержал коллегу заявив: «Печально, что к новым санкциям против Беларуси призывает белорусская оппозиция, позиционирующая себя как „защитник“ интересов простого народа».





Ответить чиновникам решил руководитель Народного антикризисного управления и член президиума Координационного совета Павел Латушко:





«Убийства, пытки в соседней стране. Предложите способ отстоять права 4000 белорусов, против которых совершены преступления, 30 000 белорусов, которые были задержаны и арестованы, когда возбужденных дел — 0. Печально, что вы не слышите белорусский народ».





— Мы помним, что санкции — не панацея, они не решают проблемы белорусов и не работают на раз-два, санкции дают эффект через несколько месяцев, иногда через три, иногда через шесть. Но в комбинации с другими инструментами давления — с бойкотом госпредприятий, с итальянскими забастовками, с обычными забастовками, с уличными акциями протеста, с бойкотом госбанков — эффект санкций будет мультиплицироваться, умножаться в разы.





Поэтому очень важно помнить, что есть внешнее давление, которое параллельно должно сопровождаться внутренним экономическим и политическим давлением, чтобы не дать режиму продохнуть.





Угроза введения секторальных санкций может работать сильнее самих санкций. И тут очень важно строго дать понять: если ситуация не будет улучшаться, то секторальные санкции неминуемы, будет обсуждаться отключение SWIFT, и Лукашенко должен четко понимать, что любое действие против белорусского народа будет вести к тяжелым последствиям для него лично, — говорит Вечерко.





В дополнение к этому, подчеркивает он, есть еще два санкционных канала. Один — это Европейский акт Магнитского, работающий в отношении людей, которые занимаются коррупцией или нарушают права человека.





— Сейчас такого законодательства на европейском уровне нет, но если оно будет принято, то добавление человека в список Магнитского может происходить очень быстро. И если все больше силовиков будет попадать в объективы, их имена будут выясняться и они за несколько недель будут вноситься в эти санкционные списки.





Тогда на них будут распространяться и финансовые ограничения, и запрет на въезд автоматически. Плюс, ведется работа [командой Тихановской] по признанию ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями — это дополнительный санкционный канал. Это значит, что все сотрудники признаются террористами и на них распространяются все санкции: блокировка счетов, запрет на въезд, невозможность ведения бизнеса, невозможность получить визу.





Обычно, если ЕС принимает такое решение, его поддерживают и другие цивилизованные страны. Это дает возможность внести в санкционные списки не десятки или сотни, а тысячи человек. И каждый, кто не выйдет из ОМОНа или ГУБОПиК до определенного времени, он просто ломает себе жизнь, входит в список и закрывает для себя возможность амнистии, — пояснил Франак Вечерко.