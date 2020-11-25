БСДП предлагает сократить численность МВД в три-четыре раза

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) представила концепцию реформы органов внутренних дел, следствия, прокуратуры и спецслужб.





Среди предложений — сокращение численности, перевод ряда сотрудников в категорию гражданских служащих, сохранение одной спецслужбы (Совет национальной безопасности).

«Предложение реформы очень своевременное: мы видим, как себя ведет система в кризисной ситуации, и понимаем, что в таком виде она не сможет существовать в новой Беларуси», — сказал на пресс-конференции председатель БСДП Игорь Борисов.

По его словам, в партии готовят документы, которые могут стать основой законопроектов для нового парламента.

В системе органов внутренних дел сейчас задействовано более 130 тыс. человек, это не только милиция, но и спецслужбы, исправительные учреждения, отметил автор концепции, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов.

«Необходимо сократить численность до европейского уровня: 300 милиционеров на 100 тыс. населения, у нас сейчас — 1.440 с лишним. Значит, нужно сократить в 3-4 раза. Также необходимо изменить структуру, упразднить ряд ведомств, которые нарушают Конституцию», — заявил Пастухов.

Департамент по исполнению наказаний МВД он предложил переподчинить Министерству юстиции, а ряд сотрудников милицейского ведомства, в том числе следователей, вывести в категорию гражданских служащих. Среди других предложений: до минимума сократить административные аресты, ограничив максимальный срок пятью сутками, разгрузить тюрьмы, проведя амнистию, создать более гуманные условия в местах лишения свободы.

«Система не останется без работы и после смены власти. Но она должна быть демократизирована, проведена чистка, и должна быть реформа законодательства», — считает автор концепции реформы.

В категорию гражданских служащих могут быть переведены также сотрудники Департамента по гражданству и миграции, Департамента охраны, сказал Пастухов, отвечая на вопрос БелаПАН о необходимости сократить количество военнослужащих в структуре МВД. «Сокращением военнослужащих мы значительно сократим нагрузку на социальные органы и бюджет», — добавил Игорь Борисов.

«Военная форма осталась от коммунистического прошлого. Я спрашиваю у сотрудников МВД, почему было сделано то или иное, отвечают: «Мне приказали». Когда будет гражданское лицо, этот формальный сдерживающий фактор исчезнет. Сейчас офицеров пугают тем, что они будут привлечены к уголовной ответственности за неисполнение приказов», — пояснил правозащитник, заместитель председателя БСДП Олег Волчек.

Кроме того, предлагается переименовать МВД в Министерство внутренних дел и администрации, милицию — в полицию («милицией называется добровольное нерегулярное объединение граждан (ополчение)»), главой ведомства при этом должен быть только гражданский человек с опытом работы на административных должностях, кандидаты на службу должны владеть белорусским языком, над МВД должен быть установлен парламентский контроль.

В реформе спецслужб предусмотрено, что вместо КГБ и ряда других спецслужб будет создана Служба национальной безопасности. При этом СНБ не должна будет заниматься борьбой с коррупцией, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков. Основными направлениями ее деятельности будут разведка, контрразведка, борьба с терроризмом, охрана высших чиновников и госсекретов.