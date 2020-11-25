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Фотофакт. Активистка Femen разделась у Офиса президента Украины по случаю Всемирной акции против насилия
Источник материала: Навiны
У входа в Офис президента Украины в Киеве 25 ноября представительница движения Femen пыталась провести акцию протеста, однако ей помешали правоохранители.
Как сообщает
Полиция составила административный протокол о совершении мелкого хулиганства, после чего нарушительницу отпустили.
К слову, в мире стартовала акция «16 дней против насилия». По этому случаю 25 ноября на Михайловской площади в Киеве открыли выставку предметов «Дело в том».
На выставке представлено 16 предметов, которые имели место в реальных событиях, связанных с домашним насилием. В мероприятии приняла участие, в частности, супруга президента Елена Зеленская.
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Фотофакт. Активистка Femen разделась у Офиса президента Украины по случаю Всемирной акции против насилия
У входа в Офис президента Украины в Киеве 25 ноября представительница движения Femen пыталась провести акцию протеста, однако ей помешали правоохранители.
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