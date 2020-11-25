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Что будет с биткоином после отметки $20 тысяч? Мнение эксперта

25.11.2020 17:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

На предыдущей неделе биткоин превысил отметку в 18 тыс. долларов. Продолжится ли этот рост в конце года и что будет происходить на рынке криптовалют в 2021-м году?

Свой прогноз в комментарии Myfin.by дал Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь»:

- Как мы видим, курс криптовалют развивается по ранее прогнозируемому сценарию. Если не произойдет экстраординарных событий, являющихся существенными факторами для рынка цифровых финансов, то рост и далее продолжится.

После достижения 20 тысяч долларов за 1 биткоин, может произойти некоторая коррекция: кратковременное падение стоимости монеты до 17-18 тысяч. Но это не остановит дальнейший рост.

Курс большинства классических альткоинов будет расти пропорционально росту биткоинов с некоторыми погрешностями. Несколько рекордов криптовалютных курсов мы ещё увидим в этом году.


Скриншот с сайта Myfin.by

Появление новых крепких альткоинов прогнозирую на 2021-2022 годы. Уже многие бывшие криптоскептики убедились в надежности основных криптовалют, некоторые даже уже проинвестировали и заработали.

Рынок традиционных инвестиционных институтов еще больше сместится в сторону цифровой экономики, в том числе криптовалют. Инвесторы захотят видеть в криптовалютах не только средство накопления, но и функции аналогичные привычным для них акциям. В удовлетворение данной потребности появятся ICO-проекты нового поколения. Новые альткоины будут привязаны к серьезным проектам.

Что в итоге?

Прогнозирую появление 10-20 крепких альткоинов, инвестирование в которые будет интересно широкому кругу лиц и курсы которых постоянно будут обсуждаться криптосообществом и СМИ.

Дальнейшему росту криптоденег будет способствовать продолжающийся и набирающий обороты высокотехнологический прогресс. Развитие fintech, E-commerce и интернета вещей будет опосредовать необходимость новых денежных эквивалентов ценности в цифровом пространстве.


График курса биткоина за месяц с сайта Myfin.by

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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